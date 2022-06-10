Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием заявок до 20 июня включительно.
Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
Программа мероприятий.
Жителей и гостей СО ждут яркие, насыщенные событиями выходные в честь Дня России
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Прокурор Самары Артем Ярыгин проведет личный прием граждан
Ярмарка будет работать в формате «торговля с автомашин» в выходные дни, что позволит снизить издержки фермеров и, как следствие, стоимость товаров. 
11 июня откроется муниципальная ярмарка в Красноглинском районе   
Летом на городских пляжах будут работать 14 спасательных постов.
10 июня на самарских пляжах стартовала работа спасательных постов
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
С 11 по 17 июня 2022 года в Самарской области  состоится 38-я Усинская регата (гоночные дни 12-17 июня).
38-я Усинская регата соберет большее 300 яхт 
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов

10 июня 2022 16:18
90
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.

В период с 11 по 13 июня поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 08.00 до 20.00. Прием специалистов структурных подразделений будет организован по отдельному графику, подробная информация о работе медицинских служб амбулаторного звена размещена на официальных сайтах учреждений. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, специалисты настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого необходимо обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по номеру 122.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать все рекомендации врачей пациентам с хроническими заболеваниями и людям старшего возраста.

«Нашим пациентам с признаками сгущения крови обязательно нужно помнить о приеме назначенных врачом лекарственных средств - дезагрегантов и антикоагулянтов. Это позволит предотвратить развитие тромбозов сосудов и, как следствие, избежать тяжелых последствий для здоровья. Зачастую отдых сопровождается употреблением жирной и жареной пищи, спиртных напитков, общим перегревом организма. В этом таится опасность обострения заболеваний не только сердечно-сосудистой системы, но и желудочно-кишечного тракта. Пациенты на отдыхе порой забывают принимать лекарства, выписанные врачом. Тем более самостоятельно не отменяйте назначенные вам медикаменты от давления, а также сахароснижающие препараты и другие лекарственные средства при хронических заболеваниях. Это очень опасно. Планируя свой отдых, проконсультируйтесь с лечащим врачом о необходимости соблюдения режима, мер профилактики и приема лекарств. В таком случае вы сохраните здоровье и благодаря отдыху получите заряд бодрости», - подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков.

Служба неотложной помощи в предстоящие выходные дни продолжит работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать клинико-диагностические и рентгенологические отделения по графику, также жители смогут пройти диспансеризацию. Подробную информацию можно получить на официальном сайте учреждения.

В выходные, включая праздничный день, в соответствии с графиком будут работать прививочные кабинеты в медицинских организациях. Напомним, с актуальной информацией об адресах пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе «Вакцинация от COVID-19».

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
В Самаре:
1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:
1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01)

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
10 июня 2022  16:18
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
90
Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова.
10 июня 2022  15:32
Новым главным врачом больницы имени Пирогова назначен  Анатолий Титов
516
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
10 июня 2022  12:47
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
207
Редис относится к числу самых низкокалорийных овощей, употребление которого улучшает работу кишечника и состояние костей, волос и кожи.
9 июня 2022  16:10
Врач-эндокринолог рассказала о полезных свойствах уникального овоща
432
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
9 июня 2022  14:01
В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум
418
9 июня 2022  01:14
Повышение квалификации медсестер дистанционно
198
На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, и отток крови по ним замедляется.
8 июня 2022  22:05
Врачи назвали способы борьбы с отеками ног в жару
612
По словам министра здравоохранения РФ, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами - членами ШОС.
8 июня 2022  16:59
Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России
578
для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее
8 июня 2022  12:57
Для жителей Сызрани и близлежащих территорий медпомощь станет доступнее
490
Специалисты провели бесплатный прием всех желающих на предмет диагностики и раннего выявления новообразований на коже.
7 июня 2022  15:16
В Самарской горбольнице №6 прошел «День открытых дверей для пациентов с новообразованиями кожи»
728
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8559
Весь список
В центре внимания
Глава региона отметил, что на самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей.
10 июня 2022  16:55
В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии
15
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
173
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
254
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
221
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
824
Весь список