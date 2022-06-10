В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов

90

В период с 11 по 13 июня поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 08.00 до 20.00. Прием специалистов структурных подразделений будет организован по отдельному графику, подробная информация о работе медицинских служб амбулаторного звена размещена на официальных сайтах учреждений. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.



В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, специалисты настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого необходимо обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по номеру 122.



Специалисты напоминают о необходимости соблюдать все рекомендации врачей пациентам с хроническими заболеваниями и людям старшего возраста.



«Нашим пациентам с признаками сгущения крови обязательно нужно помнить о приеме назначенных врачом лекарственных средств - дезагрегантов и антикоагулянтов. Это позволит предотвратить развитие тромбозов сосудов и, как следствие, избежать тяжелых последствий для здоровья. Зачастую отдых сопровождается употреблением жирной и жареной пищи, спиртных напитков, общим перегревом организма. В этом таится опасность обострения заболеваний не только сердечно-сосудистой системы, но и желудочно-кишечного тракта. Пациенты на отдыхе порой забывают принимать лекарства, выписанные врачом. Тем более самостоятельно не отменяйте назначенные вам медикаменты от давления, а также сахароснижающие препараты и другие лекарственные средства при хронических заболеваниях. Это очень опасно. Планируя свой отдых, проконсультируйтесь с лечащим врачом о необходимости соблюдения режима, мер профилактики и приема лекарств. В таком случае вы сохраните здоровье и благодаря отдыху получите заряд бодрости», - подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков.



Служба неотложной помощи в предстоящие выходные дни продолжит работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00.



В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.



В амбулаторных медучреждениях продолжат работать клинико-диагностические и рентгенологические отделения по графику, также жители смогут пройти диспансеризацию. Подробную информацию можно получить на официальном сайте учреждения.



В выходные, включая праздничный день, в соответствии с графиком будут работать прививочные кабинеты в медицинских организациях. Напомним, с актуальной информацией об адресах пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе «Вакцинация от COVID-19».



В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.



Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01)

Фото: департамент информационной политики СО