В Правительстве Самарской области обсудили реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение»

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с региональным министерством здравоохранения по вопросам развития отрасли.

«Нам предстоит обстоятельный разговор по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение». Предлагаю сосредоточиться на показателях», – открыл совещание председатель областного Правительства.

Национальный проект «Здравоохранение» в настоящее время включает 9 региональных проектов (в 2022 году добавлен проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»). Все мероприятия нацпроекта направлены на одну глобальную цель – увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения.

«Если говорить о конкретных показателях, перед нами стоит задача в 2022 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 6 месяцев», – сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области доложили о проделанной работе и планируемых мерах по улучшению ситуации по своим направлениям.

Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина сообщила об открытии в сентябре этого года на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина центра управления рисками инфарктов и инсультов, где в круглосуточном режиме проводится мониторинг работы всех сосудистых центров области.

«Мы учли положительный опыт Тольяттинской городской клинической больницы №2 имени Баныкина, где в прошлом году было открыто специализированное отделение нейрореанимации, после чего здесь практически в два раза улучшились показатели больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения. В этом году 17 октября в Чапаевске открыто специализированное отделение нейрореанимации на 6 коек. И по итогам всего одного месяца здесь также заметен результат», – рассказала она. Кроме того, начало работу специализированное отделение нейрореанимации в Тольяттинской городской клинической больнице №5.

Отдельно специалист отметила позитивную тенденцию увеличения доли специализированной терапии при ишемическом инсульте – тромболизиса, а также объемов тромбоэкстракций. По итогам проведенной работы на текущий момент времени в регионе достигнуто целевое значение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения.

Виктор Кудряшов задал вопрос министру, как в этом году исполняется план оснащения специализированным оборудованием сосудистых центров. Армен Бенян подтвердил, что до конца года соответствующее оборудование поступит в три региональных сосудистых центра и восемь первичных сосудистых отделений.

Главный внештатный специалист кардиолог областного минздрава Дмитрий Дупляков пояснил, что показатели по количеству рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях для нашего региона рассчитывались несколько лет назад, сейчас пациентов с острым коронарным синдромом практически в два раза меньше (около 8,5 тысяч). Каждый из них получает необходимую помощь в полном объеме. Кроме того, в следующем году в Сызрани откроется ЧКВ-центр, где пациентам со стенокардией, ишемией миокарда и острым инфарктом миокарда будут проводить операции с минимально инвазивным вмешательством.

«В целом по инфаркту миокарда в нашем регионе 85% инфарктов миокарда стентируются, эта цифра существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации», –отметил Дмитрий Дупляков.

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в нашей области традиционно выстроена работа по активному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, на уровне первичного звена. За период 2020-2021 годов, в связи с вынужденной приостановкой плановой диспансеризации и профилактических осмотров, показатель раннего выявления онкозаболеваний значительно снизился, как и в целом по стране.

«На сегодняшний день, с учетом того, что с февраля 2022 года профилактические мероприятия вновь возобновлены, были актуализированы списки в разрезе каждой медицинской организации пациентов, которые не посещали поликлиники в течение последних трех лет. Это позволило нам значительно увеличить долю выявления, и сегодня темп обследований превышает темп спада, который наблюдался во время пандемии», – сообщил он.

Андрей Орлов отметил, что в настоящее время с полной загрузкой работают центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют снизить нагрузку на онкоцентр и сократить сроки обследования пациентов. Сформированы поименные списки в разрезе каждой формы заболевания. По итогам 9 месяцев, такие центры приняли 32 тысячи человек.

Виктор Кудряшов поручил активизировать информационную кампанию по привлечению граждан к профилактическим медицинским осмотрам, с использованием возможностей социальной рекламы.

«Сегодня мы обсудили только показатели, которые находятся в зоне риска. Понятно, что в целом показателей нацпроекта гораздо больше, и важно по всем не допустить срывов. Хочу сказать, что объемы финансовой поддержки в отрасль здравоохранения поступают в полном объеме, вопросы оснащения медицинских организаций оборудованием, лекарствами, создания дополнительных стимулов для определенных категорий медицинских работников сегодня мы полностью финансово обеспечиваем. По итогам обсуждения стало ясно, что у всех есть понимание, как достичь нужных результатов», – заключил Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба облправительства