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В Перинатальном центре Самарской области в этом году родилась вторая тройня
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В Перинатальном центре Самарской области в этом году родилась вторая тройня

11 февраля 2022 16:41
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Семьи, в которых родилось трое детей, могут рассчитывать на единовременную выплату 350 тысяч рублей.

Сегодня из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали тройню - двух девочек и мальчика. Это уже вторая тройня, которая родилась в этом году в медучреждении. 

Супруги Масловы из Самары в начале этого года стали родителями сразу трех малышей. Ярослав, Кира и Мирослава появились на свет 14 января в областном Перинатальном центре.  

«Мы были уверены, что ждем двойняшек, потому что в роду были такие случаи, как раз 2 дочери, как хотел муж. На восьмой неделе, когда пришла первый раз слушать сердечко, мне врач говорит: а у вас точно двое? Я три слышу», - рассказывает многодетная мама Анастасия Маслова. 

«Я на работе был, в командировке. Супруга позвонила, сказала, что тройня. Я обрадовался, конечно. Месяц привыкал к этой мысли», - улыбаясь, продолжает муж Анастасии Сергей. 

«Беременность проходила под наблюдением врачей Перинатального центра. Спасибо всем медработникам, медсестрам, все относились к нам внимательно и помогали», - благодарят врачей счастливые родители. 

Перинатальный центр начал работать 5 лет назад. Здесь оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности.

«Беременность тройней - это беременность высокого риска, - отметила и.о. руководителя Перинатального центра, заведующая приемным отделением Марина Нечаева. -  Мы следим за такими пациентками от самого начала беременности. Беременность Анастасии мы вели совместно со специалистами Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии  им.В.И.Кулакова. Проводили телемедицинские консультации, они у нас используются все шире и шире, ведение будущей мамы было скорректировано со специалистами самого высокого уровня». 

На выписке маму с новорожденными детьми встречал счастливый папа и родственники. Родителям вручили подарки – «Наше сокровище» - по одному на каждого ребенка.   Комплект детских принадлежностей – хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки семьям, в которых рождается первенец, в регионе вручают с 2020 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Наборы уже получили более 19 000 семей.

Поддержка семей с детьми – важная часть стратегии лидерства губернии, которая разработана по инициативе главы региона при участии жителей. Сегодня в Самарской области для семей с детьми действуют различные меры социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей. В них воспитываются более 200 тысяч детей.

Семьи, в которых родилось трое детей, могут рассчитывать на единовременную выплату 350 тысяч рублей. Также им положен федеральный материнский капитал – в этом году сумма составляет 693 100 тысяч рублей. Кроме того, многодетные семьи могут получить региональный семейный капитал в размере 100 000 рублей, ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. В случае, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума (в этом году – 25 932 рубля), родители могут получать ежемесячную выплату на первого ребёнка до 3 лет - 11 538 рублей и ежемесячную выплату на третьего и каждого последующего ребенка - 11 538 рублей. Эти меры поддержки оказываются в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей - оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации.

 

Фото:   правительство СО

 

 

 

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Здравоохранение
Семьи, в которых родилось трое детей, могут рассчитывать на единовременную выплату 350 тысяч рублей.
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