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В Нефтегорске завершается реконструкция пристроя к зданию центральной районной больницы. Учреждение обновляется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Реконструкция трехэтажного здания, в котором разместятся детская поликлиника, женская консультация и стоматологическое отделение, началась летом 2021 года. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 95%. Полностью заменена кровля здания, подведено электричество, произведена внутренняя развязка инженерных коммуникаций. Запущены канализационная и отопительная системы. Завершается чистовая отделка помещений, монтаж вентиляции и слаботочных дверей, благоустройство прилегающей территории.



«Медицинскую помощь в новых условиях будут получать более 37 тысяч человек — жители Нефтегорского и Алексеевского районов. Мы ожидаем, что в светлых и просторных кабинетах, оснащенных современной компьютерной техникой и медицинским оборудованием, новой мебелью, нашим пациентам будет комфортно. Приятно будет работать специалистам, — отметила главный врач Нефтегорской центральной больницы Наталья Мухортова. — Отделения оформляются в соответствии с принципами бережливого производства — открытая регистратура, отдельные входы для температурящих пациентов, интерьер, выполненный в единой палитре. В детском отделении — колясочная, игровая зона, комната матери и ребенка. Кроме того, для посетителей женской консультации и стоматологической поликлиники оборудован отдельный вход. Предусмотрен и технический вход, который будет соединять новое здание поликлиники с действующим».



В рамках нацпроекта обновляются и другие объекты медицинской инфраструктуры Нефтегорского района.



«Полным ходом идет капитальный ремонт поликлинического отделения центральной районной больницы. В поселке Субботинский возводится новое модульное здание для размещения фельдшерско-акушерского пункта», — пояснила Наталья Васильевна.

Фото: минздрав СО