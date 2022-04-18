Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками фестиваля являются театры России, прошедшие конкурсный отбор.
В Самарской области пройдёт Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны»
Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году.
Песков не смог оценить достоверность кадров в сети, на которых якобы запечатлен пожар на крейсере "Москва"
Экспозиция «Весна, лето, осень, зима…и снова весна!» открыта до 15 мая.
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Весна, лето, осень, зима…и снова весна!»
Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа.
В медколледже им. Н. Ляпиной вручили благодарственные письма волонтерам Единого контакт-центра
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча против "Краснодара".
Игорь Осинькин: "На протяжении всего матча нам было очень тяжело"
Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства и главами муниципальных образований.
Виктор Кудряшов: приоритетными вопросами являются переселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот
Если не платить за воду, можно остаться без машины.
В апреле 2022 года за долги перед «РКС-Самара» арестован автомобиль самарца
Помимо раскрытий и задержаний, служебные собаки постоянные участники различных мероприятий в регионе, в том числе социальных акций, имиджевых роликов.
В Центр кинологической службы ГУ МВД СО несут службу порядка 300 питомцев
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В медколледже им. Н. Ляпиной вручили благодарственные письма волонтерам Единого контакт-центра

18 апреля 2022 15:21
100
Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев встретился со студентами и сотрудниками Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, вручил им благодарственные письма за активное участие в работе Единого контакт-центра в период пандемии.

Заместитель министра отметил, колледж был одним из первых образовательных учреждений региона, открывших на своей базе филиал контакт-центра. Помощь студентов и преподавателей в противостоянии новой коронавирусной инфекции неоценима: со дня открытия филиала в ноябре 2021 года волонтеры под руководством наставников приняли около 60 тысяч звонков от жителей Самарской области. Студенты помогали гражданам организовать вызов медицинского работника на дом при симптомах простуды, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.

Напомним, в регионе в период роста заболеваемости COVID-19 в регионе работали 9 филиалов Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области. В работе активно участвовали волонтеры — студенты высших и средних специальных учебных заведений, в том числе учащиеся Самарского государственного медицинского университета, Медицинского университета «Реавиз». Поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона оказали более 3000 волонтеров.

Директор медколледжа им Н. Ляпиной Надежда Ярочкина поблагодарила за высокую оценку деятельности коллектива и в свою очередь выразила слова благодарности студентам и преподавателям колледжа за проявление высокой социальной ответственности в сложной эпидемиологической ситуации.

Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба колледжа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа.
18 апреля 2022  15:21
В медколледже им. Н. Ляпиной вручили благодарственные письма волонтерам Единого контакт-центра
100
В Самарской области станет сложнее купить лекарства без рецепта
16 апреля 2022  11:49
В Самарской области станет сложнее купить лекарства без рецепта
797
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
931
Дмитрий Азаров – медикам Самарской области: «Ваш самоотверженный труд позволил спасти тысячи и тысячи жизней»
15 апреля 2022  09:41
Дмитрий Азаров – медикам Самарской области: «Ваш самоотверженный труд позволил спасти тысячи и тысячи жизней»
618
Портативный электрокардиограф — информативное, точное и удобное в использовании оборудование.
14 апреля 2022  22:42
В подразделения Красноармейской ЦРБ поступило пять электрокардиографов планшетного типа
835
Сегодня возобновили работу стационарная  педиатрическая служба на  25 коек, детская хирургическая служба на 25 коек и отделение реанимации. 
14 апреля 2022  17:54
Детское отделение сызранской больницы №2 переходит на работу в штатном режиме
809
В Самарской области активизировались клещи
14 апреля 2022  13:25
В Самарской области активизировались клещи
791
Врачи назвали снижающие риск развития диабета продукты
14 апреля 2022  09:17
Врачи назвали снижающие риск развития диабета продукты
741
На сегодняшний день в регионе организованы уже 6 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в Самаре, Тольятти, Сызрани.
13 апреля 2022  22:06
Более 7 тысяч пациентов принял первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи за год
1001
Детское отделение Тольяттинской городской поликлиники №1 преобразилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».
13 апреля 2022  21:58
В детском отделении Тольяттинской городской поликлиники №1 внедрена новая модель оказания медпомощи
952
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6753
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
18 апреля 2022  11:40
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
180
Шансы закрепиться на самарской земле у всех, кто прибыл из Мариуполя, есть. Будет и работа, заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.
16 апреля 2022  21:34
«Приняли как родных»: Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя
792
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
2030
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1441
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
931
Весь список