В медколледже им. Н. Ляпиной вручили благодарственные письма волонтерам Единого контакт-центра

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Заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев встретился со студентами и сотрудниками Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, вручил им благодарственные письма за активное участие в работе Единого контакт-центра в период пандемии.

Заместитель министра отметил, колледж был одним из первых образовательных учреждений региона, открывших на своей базе филиал контакт-центра. Помощь студентов и преподавателей в противостоянии новой коронавирусной инфекции неоценима: со дня открытия филиала в ноябре 2021 года волонтеры под руководством наставников приняли около 60 тысяч звонков от жителей Самарской области. Студенты помогали гражданам организовать вызов медицинского работника на дом при симптомах простуды, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.

Напомним, в регионе в период роста заболеваемости COVID-19 в регионе работали 9 филиалов Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области. В работе активно участвовали волонтеры — студенты высших и средних специальных учебных заведений, в том числе учащиеся Самарского государственного медицинского университета, Медицинского университета «Реавиз». Поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона оказали более 3000 волонтеров.

Директор медколледжа им Н. Ляпиной Надежда Ярочкина поблагодарила за высокую оценку деятельности коллектива и в свою очередь выразила слова благодарности студентам и преподавателям колледжа за проявление высокой социальной ответственности в сложной эпидемиологической ситуации.

Благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области отмечены 150 студентов и 9 сотрудников колледжа, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба колледжа