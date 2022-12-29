В этом году коллектив Тольяттинской горбольницы им. В.В. Баныкина пополнили шесть молодых врачей

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В этом году коллектив Тольяттинской городской клинической больницы №2 имени В.В. Баныкина пополнили шесть молодых врачей — анестезиологи-реаниматологи, невролог, кардиолог, неонатолог. Пять специалистов завершили целевое обучение по программам ординатуры.



Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



«Организация целевого обучения — действенный, перспективный инструмент привлечения кадров по востребованным в учреждении специальностям, — отметил главный врач больницы имени В.В. Баныкина Виталий Сибряев. — Ежегодно в наши отделения приходят новые специалисты, а мы получаем возможность передать им опыт, поддержать в начале профессионального пути. Здесь они проходят дополнительную послевузовскую подготовку».



Анестезиологи-реаниматологи Александр Рокачёв и Николай Харченко приступили к работе в отделении реанимации сердечно-сосудистой хирургии. Оба специалиста окончили медицинский колледж, получили опыт работы в службе скорой помощи, после чего обучались в СамГМУ.



«Александр Николаевич и Николай Петрович — максимально добросовестные и исполнительные доктора, — подводит итог прохождения ими клинической ординатуры заведующий отделением анестезиологии и реанимации первого корпуса больницы Атлас Шакуров. — Уже во время стажировки каждый из них ярко проявил себя. Александр Рокачев освоил метод искусственного кровообращения и сейчас участвует в проведении операций по аортокоронарному шунтированию в качестве перфузиолога. Николай Харченко удивляет нас своей самоотдачей и стремлением к освоению новых направлений работы. Отрадно видеть у молодых коллег готовность в любой момент принять на себя ответственность за жизнь пациента. Это ключевое качество для всех, кто оказывает помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией».



«Наш коллектив работает очень слаженно и профессионально. Обновляется медицинское оборудование, внедряются новые методики — видишь перспективы для профессионального роста Мы попали в ту обстановку, которая нам ближе всего», — поделился Александр Рокачёв.



Среди тех, кто также приступил к работе в Тольяттинской больнице №2 в этом году, — врач-неонатолог Екатерина Козлова.



«Я с одиннадцатого класса мечтала стать неонатологом. Казалось, очень интересно наблюдать за новорожденным, помогать ему набираться сил, адаптироваться к жизни вне материнской утробы. И я не ошиблась в выборе. Роддом — место, где с рождением каждого малыша тебя переполняют положительные эмоции. И в то же время несешь огромную ответственность за жизнь новорожденного», — рассказала Екатерина Сергеевна.



Наставником Екатерины Козловой в больнице стала заведующий отделением для новорожденных Юлия Симонова. За время обучения врач убедилась в правильном выборе профессии и коллектива, где предстояло работать: «К положительным отзывам знакомых о Баныкинском роддоме прибавились мои личные наблюдения о теплом и терпеливом отношении сотрудников роддома к роженицам и новорожденным».



По словам заместителя главного врача больницы по акушерско-гинекологической помощи Елены Фроловой, во время обучения в клинической ординатуре специалисты привыкают к условиям работы и затем легко вливаются в коллектив.

Фото: минздрав СО