Тольяттинский медицинский психолог рассказала о преодолении послеродовой депрессии

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7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние.



Как оно проявляется и что делать в этой ситуации рассказывает медицинский психолог межрайонного перинатального центра Тольяттинской городской клинической больницы №5 Наталья Емельяненко



"Депрессию вызывает сочетание внутренних (биологических/гормональных, генетических) и внешних факторов (стрессы, конфликты, напряженные ситуации, потери). Если у женщины есть предрасположенность, то пусковым механизмом для депрессии может послужить болезнь новорожденного, собственное заболевание женщины, нестабильность в материальной сфере, конфликты в отношениях с близкими, снижение самооценки и др.



Депрессия развивается в ответ на реальную или мнимую утрату. Один фактор (внутренний или внешний) не вызывает депрессию.



В первые дни после родов женщины могут испытывать подавленность, усталость, снижение настроения. Но при депрессии отмечается продолжительность - более 2-3 месяцев, и глубина такого состояния:

- нарушается аппетит и сон

- мышление замедляется

- активность снижается

- утрачиваются интересы.



Мама может ухаживать и кормить малыша, но эмоционально быть отстраненной от него. При этом она испытывает чувство вины и беспомощности, что не может дать тепла и любви ребенку. При депрессии доминирует печаль, поглощают мысли о неудачи, присутствует тревожность, ожидание беды.



Если женщина в послеродовом периоде отмечает у себя часто сниженное настроение, нарушение сна, то ей необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. Сделать это необходимо совместно с мужем для обнаружения причины депрессивного фона и изменения отношения к социальной ситуации, вызвавшей этот фон.



Как еще женщина может помочь себе в этой ситуации?

- осознать, что необходима психотерапевтическая помощь

- просить/принимать помощь близких и друзей

- поискать ресурсы во вне - любимый фильм, вкусный чай, теплая пижама, общение с человеком, к которому есть доверие, хобби, арт - техники, просмотр фотографий и др.

- совместные прогулки с ребенком

- не углубляться в будущее, проживать «здесь и сейчас», отмечать позитивные моменты, которые происходят сегодня".

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