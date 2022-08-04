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Специалисты Самарского онкодиспансера применяют уникальный метод лечения пациенток с раком эндометрия

4 августа 2022 17:33
427
Самарские онкологи единственные, кто использует данный метод оперативного лечения на территории ПФО.

Специалисты отделения онкогинекологии Самарского областного клинического онкологического диспансера широко применяют уникальный метод малоинвазивного лечения пациенток с раком эндометрия и с избыточной массой тела. В настоящее время прооперировано более 50 пациенток. Самарские онкологи единственные, кто использует данный метод оперативного лечения на территории Приволжского Федерального округа.

Впервые такие операции стали выполнять в Москве, в Московском научно-исследовательском институте им. Герцена. Самарские онкологи внедрили такую технологию операции в течение двух последних лет и, если нет абсолютных противопоказаний для выполнения хирургического вмешательства, стараются выполнять данный вид комбинированной операции. На первом этапе выполняется удаление лишней кожи живота с жировой клетчаткой. Вторым этапом выполняется лапароскопическое удаление матки с придатками, где и обнаружен рак эндометрия.

Самарский диспансер является областным центром по оказанию специализированной онкологической помощи как пациентам Самарского региона, так и всего Поволжья.

«Современное оборудование, которое мы получаем в рамках нацпроекта, позволяет в первую очередь применять малоинвазивные оперативные вмешательства на различных органах, - подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. - При ряде заболеваний число малоинвазивных вмешательств доходит до 60% от общего числа операций. Это уменьшает травматичность, объемы операций, сокращает число осложнений и реабилитационный период».

Рак эндометрия (наличие в матке злокачественной опухоли внутреннего слоя) в структуре злокачественных заболеваний женщин занимает лидирующие позиции. По данным статистики, в мире ежегодно выявляется более 60 тысяч новых случаев рака эндометрия. В Российской Федерации рак эндометрия в структуре онкологической заболеваемости женщин занимает 3-ю позицию. Особое значение имеет влияние ожирения на развитие злокачественных новообразований тела матки и придатков. Доказано увеличение частоты рака эндометрия в 2,5 раза у пациенток с ожирением и в 6,3 раза с морбидным ожирением, по сравнению с женщинами с нормальными значениями индекса массы тела. При морбидном ожирении большое количество жира скапливается в области живота и талии.

«Именно поэтому мы сначала выполняем косметический этап операции – удаляем жировой «фартук» пациентки, - рассказал заведующий онкогинекологическим отделением Владимир Щукин. - Поскольку большой живот просто мешает поставить манипуляторы и добраться до матки. А затем выполнение лапароскопической операции дает возможность быстрее поставить пациента на ноги. Уже с первых суток операции они встают, ходят, а послеоперационный период протекает, как правило, без осложнений».

 

Фото:   минздрав СО

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