Сегодня передвижной прививочный пункт работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега"

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В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы процесс вакцинации сделать максимально удобным и доступным для граждан, по поручению регионального оперштаба областное министерство здравоохранения совместно с министерством промышленности и торговли региона организовало работу мобильных прививочных пунктов возле торговых центров. Сегодня передвижной прививочный пункт Волжской центральной районной больницы работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега".

"В настоящее время налажена системная поставка вакцины на территорию Самарской области, наше учреждение получает ее на регулярной основе, - отметил главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. - Это позволяет нам полноценно использовать как стационарные прививочные пункты, которых семь в медучреждениях Волжского района, так и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, предназначенные для проведения вакцинации, переданные нам губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Сегодня мы работали возле ТЦ "Мега", и жители могли совместить приятное с полезным: посетив торговый центр, сделать прививку от коронавируса и таким образом позаботиться о своем здоровье и здоровье близких".

За 4 часа работы мобильного прививочного пункта вакцинацию прошли более 30 самарцев.

Процедура прививки в мобильном ФАПе ничем не отличается о той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах в поликлиниках: осмотр врача, заполнение документов, при отсутствии противопоказаний - инъекция. Также дают памятку и назначают дату повторной вакцинации - через 21 день.

"Совместно с министерством промышленности и торговли области реализуя такой опыт, как развертывание прививочных пунктов возле торговых центров, мы рассчитываем привлечь граждан и расширить масштаб вакцинации, чтобы максимально обезопасить их и их семьи от коронавирусной инфекции", - подчеркнула руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

По словам руководителя департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексея Софронова, в Самаре были отработаны несколько площадок в местах с наибольшим потоком посетителей. В самих торговых комплексах организовано оповещение о возможности привиться от коронавируса в передвижном прививочном пункте. Это удобно как для сотрудников ТЦ, так и для посетителей.

Валентин Сазанов работает в "Меге". Узнал о такой возможности из рабочего чата торгового центра и пришел на прививку вместе с женой. С собой взяли необходимые документы - паспорта, медполисы, СНИЛС. Супруги считают, что сделать прививку в такой передвижной станции очень удобно. " У нас всех есть родные в возрасте, бабушки, дедушки, которых надо защищать", - говорит глава семьи.

Некоторые жители, придя за покупками в торговый центр и узнав о возможности привиться, уезжали и возвращались к мобильному прививочному комплексу вместе с членами семьи.

Житель Самары Дмитрий Константинов прививку собирался сделать давно. "Это вопрос не только личной безопасности, это вопрос гражданской ответственности", - подчеркивает он. Сегодня утром на одном из новостных сайтов узнал о такой акции и решил воспользоваться возможностью: "Не надо сидеть в поликлинике. Здесь на свежем воздухе, сам приехал, прививка бесплатная".

Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, для пожилых — режим самоизоляции) и пройти вакцинацию от COVID-19.

17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер») с 12.00 до 16.00.