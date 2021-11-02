Самарская область получит дополнительную поддержку Минздрава РФ в борьбе с COVID-19

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3 ноября в Самарской области начинает работу группа специалистов Минздрава Российской Федерации во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Цель рабочей командировки – оказать организационную поддержку региональной системе здравоохранения в вопросе повышения эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией.



Напомним, что эта работа ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Регионы, где наблюдается наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, посещает Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Несколько дней назад он уже побывал во Владимирской области. Также в регионы страны для оказания методической помощи на местах выезжают заместители министра и руководство Росздравнадзора.



Ранее Правительство региона обращалось в федеральное ведомство с просьбой об организации такого выезда. На прошлой неделе глава регионального Минздрава Армен Бенян был в Москве, где обсудил с коллегами из федерального ведомства совместный план работы и выработку механизмов, которые позволят повысить эффективность оказания медицинской помощи населению Самарской области с учетом пиковых нагрузок на систему здравоохранения.



Прежде губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что уровень заболеваемости в регионе высокий, но и охват тестированием на коронавирусную инфекцию значительно выше, чем в среднем по стране. Это позволяет выявлять большее число заболевших, а значит, своевременно проводить диагностику и начинать необходимое лечение на ранних стадиях.



«Мы не закрываем глаза на заболеваемость ради статистики. Мы стремимся выявить всех заболевших. Конечно, это самый правильный подход с точки зрения методики лечения и оказания помощи. В 2-3 раза было бы меньше тестирований — и уровень заболеваемости был бы ниже. Но это же обманывать себя в оценке реальной ситуации. Мы её оцениваем реально, стремимся действовать на ранних стадиях. Уверен, это способствует тому, что люди быстрее восстанавливаются», - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО