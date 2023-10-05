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Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией

5 октября 2023 22:18
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Более 560 тысяч жителей Самарской области уже защитились от гриппа.

Вакцинация - самый эффективный способ профилактики гриппа. Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией.

Более 560 тысяч жителей Самарской области уже защитились от гриппа.

С начала сентября в регион всего поставлено почти 1,2 млн доз вакцин.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте!

Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.

 

Фото:   ru.freepik.com

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