Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники".
По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 
Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.
Осторожно, дождь: ГИБДД ССО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах
«В настоящее время жители СНТ готовят домовладения к приему газа. На сегодня «Газпром газораспределение Самара» догазифицировал 25 СНТ».
«Газпром газораспределение Самара»: в Жигулевске введен в эксплуатацию распределительный газопровод
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
Марафон «Поделись своим знанием»: Самарская область в десятке регионов страны по активности участия
В этом году регион представляют 15 бойцов поисковых отрядов «Сокол», «Политехник» и «Жизнь».
Самарские поисковики принимают участие в окружном Cлёте поисковых отрядов «Никто не забыт»
Есть что показать и есть над чем работать.
На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары
5 октября мощи православного святого, являющегося покровителем воинов, прибыли в Софийский собор Самары из Пензы.
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Всероссийский молебен о Победе»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 

5 октября 2023 17:18
260
Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники".

Об этом рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.

"В медучреждениях Самарской области активно применяются технологии телемедицины. По итогам года ожидается, что количество телемедицинских консультаций по системе «врач — пациент» превысит 450 тысяч.
Активно используется и механизм дистанционного взаимодействия между медицинскими работниками. Это дистанционная расшифровка ЭКГ- за год обработано более 10 тысяч результатов исследований. В удаленном режиме осуществляется подготовка заключений по рентгеновским снимкам, а также оперативные телемедицинские консультации в отношении пациентов реанимационного профиля", - отметил Павел Золотарев.

Особое внимание уделяется проектам по дистанционному мониторингу состояния здоровья граждан.

"Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". В рамках проекта 1200 пациентов с артериальной гипертензией и 200 пациентов с сахарным диабетом уже находятся под постоянным мониторингом с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных", - пояснил Павел Золотарев.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарская область является участником федерального пилотного проекта
5 октября 2023  17:18
По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 
260
В российских школах могут ввести стандарты медпомощи
4 октября 2023  18:29
В российских школах могут ввести стандарты медпомощи
437
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
4 октября 2023  16:33
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
441
4 октября 2023  16:00
Врач рассказала, чего не следует делать при гайморите
366
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
4 октября 2023  11:43
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
536
Прививки, которые применяют в поликлиниках — это неживые вакцины. Они не содержат живых вирусов и не могут вызывать инфекционное заболевание.
3 октября 2023  14:07
Главный инфекционист Тольятти призвал жителей пройти вакцинация от гриппа своевременно
554
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
3 октября 2023  13:48
В Клиниках СамГМУ открылась выставка картин «Стома – не приговор, а стимул к новой жизни»
522
В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты.
2 октября 2023  17:48
В Самарскую область поступила вакцина "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослого населения
540
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
2 октября 2023  10:54
Тольяттинские росгвардейцы стали донорами
451
Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле.
29 сентября 2023  20:32
Оперативно оказывать медицинскую помощь юным жителям Чапаевска помогает новый автомобиль
979
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
149
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
235
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
200
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
235
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
216
Весь список