По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 

Об этом рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.
"В медучреждениях Самарской области активно применяются технологии телемедицины. По итогам года ожидается, что количество телемедицинских консультаций по системе «врач — пациент» превысит 450 тысяч.
Активно используется и механизм дистанционного взаимодействия между медицинскими работниками. Это дистанционная расшифровка ЭКГ- за год обработано более 10 тысяч результатов исследований. В удаленном режиме осуществляется подготовка заключений по рентгеновским снимкам, а также оперативные телемедицинские консультации в отношении пациентов реанимационного профиля", - отметил Павел Золотарев.
Особое внимание уделяется проектам по дистанционному мониторингу состояния здоровья граждан.
"Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". В рамках проекта 1200 пациентов с артериальной гипертензией и 200 пациентов с сахарным диабетом уже находятся под постоянным мониторингом с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных", - пояснил Павел Золотарев.
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