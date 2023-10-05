По системе «врач — пациент» в этом году медработники региона провели более 300 тысяч дистанционных консультаций 

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Об этом рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.



"В медучреждениях Самарской области активно применяются технологии телемедицины. По итогам года ожидается, что количество телемедицинских консультаций по системе «врач — пациент» превысит 450 тысяч.

Активно используется и механизм дистанционного взаимодействия между медицинскими работниками. Это дистанционная расшифровка ЭКГ- за год обработано более 10 тысяч результатов исследований. В удаленном режиме осуществляется подготовка заключений по рентгеновским снимкам, а также оперативные телемедицинские консультации в отношении пациентов реанимационного профиля", - отметил Павел Золотарев.



Особое внимание уделяется проектам по дистанционному мониторингу состояния здоровья граждан.



"Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". В рамках проекта 1200 пациентов с артериальной гипертензией и 200 пациентов с сахарным диабетом уже находятся под постоянным мониторингом с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных", - пояснил Павел Золотарев.

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