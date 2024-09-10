Ольга Гальцова и Армен Бенян подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения

61

В министерстве здравоохранения Самарской области состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Армена Беняна, врио заместителей министра с Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой.



В ходе совещания Ольга Гальцова поблагодарила Армена Беняна за включенность в решение вопросов, касающихся соблюдения права жителей Самарской области на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь и принятие оперативных мер по обращениям граждан, поступающим к Уполномоченному.



«У нас внесены изменения в региональный закон об уполномоченных, где есть возможность подписывать соглашения с региональными министерствами, что подкрепляет нашу работу, выстроенную ранее, - рассказала Ольга Гальцова. - Отмечу также, что мы подписываем соглашение накануне осеннего Координационного совета Уполномоченных в Москве, который будет посвящен вопросам соблюдения конституционного права на охрану здоровья».



Армен Бенян отметил, что многие предложения Уполномоченного были обозначены минздравом при формировании программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы.



«Ваша погруженность в вопросы социальной сферы, в систему здравоохранения, знание наших хронических болевых точек, работа с населением по поддержке людей, помогает нам налаживать системные процессы на основании локальных решений, обсуждений, взаимодействия с вами на коллегии министерства здравоохранения, и учитывать этот опыт при постановке задач на перспективу, - подчеркнул Армен Бенян.



Руководители подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает, в том числе проведение совместных приемов граждан и рассмотрение обращений, а также организацию различных мероприятий, направленных на соблюдение права на охрану здоровья.



Ольга Гальцова отметила, что заключение соглашения - это «сверка часов» двух государственных структур на новом историческом этапе в развитии Самарской области.

Фото: минздрав СО