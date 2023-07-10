Михаил Мурашко представил российские медицинские разработки на Международной выставке «Иннопром-2023»

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Михаил Мурашко представил российские медицинские разработки на XIII Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко представил Главам Правительств России, Белоруссии и Казахстана Михаилу Мишустину, Роману Головченко и Алихану Смаилову новейшие прорывные разработки подведомственных научных учреждений Минздрава России.



Все разработки уже внедрены в клиническую практику. О некоторых из них читайте ниже



Компактный генератор рения-188, разработанный специалистами НМИЦ радиологии Минздрава России. Он помогает изготовить препараты для лечения метастатического поражения костей, а также тяжелых артрозов.



Титановый имплантат для стабилизации шейного отдела позвоночника при опухолях или патологии развития, созданный НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России и НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России. С его помощью выполнено уже 12 операций.



Одна из прооперированных пациенток с тяжелым нарушением двигательных функций уже родила здорового мальчика.



Навигационная хирургическая система «Автоплан» для вмешательств субмиллиметровой точности на головном мозге, позвоночнике, ЛОР-органах, разработанная учёными Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Она применяется уже в девяти учреждениях здравоохранения.



Тренажер для двигательной реабилитации «Ревайвер» от СамГМУ Минздрава России. Он имитирует процесс ходьбы от первого лица в виртуальной среде, включая воспроизведение тактильных ощущений ходьбы. Тренажёры используются для реабилитации, в том числе и наших защитников, участвующих в СВО.



Аналогов такой системы не существует.



Уже сегодня все эти разработки вызывают большой интерес ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: минздрав России