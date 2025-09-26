Я нашел ошибку
1 пожар в Самаре и 5 пожаров в области. 
С начала дня МЧС СО ликвидировали 6 пожаров
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи

26 сентября 2025 19:05
155
Цель — помочь медикам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.

В рамках грантового проекта «Гори и не выгорай!» на Самарской городской станции скорой медицинской помощи открыта комната психоэмоциональной разгрузки. Это стало возможным благодаря поддержке Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации.

Проект призван поддержать тех, кто ежедневно спасает жизни, работая в условиях колоссального стресса и высокой ответственности. Его цель — помочь медицинским специалистам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.

«Работа в службе экстренной медицинской помощи — это не просто профессия, а настоящее призвание, — отметила председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина. — Ежедневно медицинские работники сталкиваются с человеческой болью и принимают судьбоносные решения. Теперь в этих сенсорных комнатах они смогут восстановить силы, переключиться после сложного вызова и подготовиться к следующему пациенту».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

