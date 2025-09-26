Комната психологического здоровья открыта на Самарской городской станции скорой помощи

155

В рамках грантового проекта «Гори и не выгорай!» на Самарской городской станции скорой медицинской помощи открыта комната психоэмоциональной разгрузки. Это стало возможным благодаря поддержке Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации.

Проект призван поддержать тех, кто ежедневно спасает жизни, работая в условиях колоссального стресса и высокой ответственности. Его цель — помочь медицинским специалистам справляться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и позаботиться о своем ментальном здоровье.

«Работа в службе экстренной медицинской помощи — это не просто профессия, а настоящее призвание, — отметила председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина. — Ежедневно медицинские работники сталкиваются с человеческой болью и принимают судьбоносные решения. Теперь в этих сенсорных комнатах они смогут восстановить силы, переключиться после сложного вызова и подготовиться к следующему пациенту».

Фото: минздрав СО