Кардиохирурги из Сызрани начали выполнять новую операцию

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Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии сызранского филиала Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова начали выполнять новую операцию - формирование артериовенозной фистулы для эффективного, быстрого и комфортного проведения гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.



Как рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиохирург Александр Казанцев формирование артериовенозной фистулы – это операция по созданию искусственного соединения вены и артерии. Такая структура используется для очищения крови в обход почек у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. Операция помогает предоставить постоянный сосудистый доступ для диализа.



«Операция проводится под местной анестезией. Через небольшой разрез соединяются артерия и вена, чаще всего на запястье или на предплечье. После вмешательства образуется сосуд с хорошим кровотоком и прочными стенками. Такое соустье увеличивает скорость циркуляции крови, ускоряет процесс проведения гемодиализа и облегчает процесс подключения к аппарату для очищения крови от токсинов. Подобная форма сосудистого доступа является наиболее комфортной и безопасной для пациента. Фистула находится под кожей и создается исключительно из тканей больного, поэтому риск заражения и тромбоза минимален», - отметил Александр Казанцев.



Ранее на такие операции пациенты направлялись в областные учреждения. Освоение новой медицинской технологии врачами подразделения областного кардиодиспансера сделали этот вид помощи доступнее для жителей Сызрани и близлежащих районов.

Фото: freepik.com