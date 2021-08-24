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Как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация, какие противопоказания существуют – эти вопросы беспокоят жителей с хроническими заболеваниями. Специалисты Центра управления регионом Самарской области передали вопросы в региональное Министерство здравоохранения. Ситуацию разъяснил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ СОКОД Андрей Орлов.

Чем опасен коронавирус для онкобольных и как он влияет на людей с этими заболеваниями?

Рак – это хроническое заболевание. Каждый пациент, имеющий в анамнезе хронические заболевания, в том числе и онкологические, всегда тяжелее переносит любое инфекционное заболевание, к которым относится и новая коронавирусная инфекция. При наличии хронических заболеваний, в том числе и онкологических, нужно максимально обезопасить себя.

Какие профилактические меры может предпринять человек с онкологическим заболеванием, чтобы защититься от коронавирусной инфекции?

Мерами профилактики этой инфекции являются обязательное ношение маски в общественных местах, использование антисептиков, ограничение контактов, прием в адекватной дозе препаратов, назначаемых терапевтами или врачами других специальностей, в том числе онкологами, но самым важным методом профилактики является вакцинация.

Существуют ли противопоказания для людей с онкологическими заболеваниями?

Онкологическое заболевание - это хроническое заболевание, и людям, страдающим такими заболеваниями, нужно обезопасить себя путем вакцинации для исключения возникновения любой инфекции, в том числе и новой коронавирусной.

Временные ограничения для вакцинации онкологических больных имеют те пациенты, которые проходят в настоящий момент лечение: получают противоопухолевую лекарственную терапию, лучевую терапию или только перенесли операцию и находятся в ослабленном состоянии.

Если мы говорим о необходимости вакцинироваться, то нужно посоветоваться с врачом-онкологом, а все основные противопоказания будет определять врач-терапевт при осмотре пациента перед вакцинацией.

К кому обращаться за медотводом, если есть противопоказания для вакцинации?

Временный медицинский отвод от прививки определяется врачом –терапевтом после консультации у врача – онколога в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России.

Есть ли статистика по успешному излечению от коронавирусной инфекции онкологических больных в Самарской области?

Если говорить о статистике, то за прошлый год 5 913 пациентов с онкологическим заболеванием перенесли эту инфекцию и выздоровели. В этом году эта цифра больше: только за первое полугодие 4500 онкобольных заболели новой коронавирусной инфекцией и, также, выздоровели.

Разработана ли какая-то особая схема лечения от COVID-19 для онкобольных?

Для онкологических больных при заболевании новой коронавирусной инфекцией используются стандартные схемы лечения в зависимости от тяжести состояния.