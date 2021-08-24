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Как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация

24 августа 2021 16:33
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Главный онколог Самарской области рассказал, кому не надо прививаться от COVID-19.

Как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация, какие противопоказания существуют – эти вопросы беспокоят жителей с хроническими заболеваниями. Специалисты Центра управления регионом Самарской области передали вопросы в региональное Министерство здравоохранения. Ситуацию разъяснил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ СОКОД Андрей Орлов. 

Чем опасен коронавирус для онкобольных и как он влияет на людей с этими заболеваниями?

 Рак – это хроническое заболевание. Каждый пациент, имеющий в анамнезе хронические заболевания, в том числе и онкологические, всегда тяжелее переносит любое инфекционное заболевание, к которым относится и новая коронавирусная инфекция. При наличии хронических заболеваний, в том числе и онкологических, нужно максимально обезопасить себя.  

Какие профилактические меры может предпринять человек с онкологическим заболеванием, чтобы защититься от коронавирусной инфекции?

 Мерами профилактики этой инфекции являются обязательное ношение маски в общественных местах, использование антисептиков, ограничение контактов, прием в адекватной дозе препаратов, назначаемых терапевтами или врачами других специальностей, в том числе онкологами, но самым важным методом профилактики является вакцинация.

Существуют ли противопоказания для людей с онкологическими заболеваниями? 

Онкологическое заболевание - это хроническое заболевание, и людям, страдающим такими заболеваниями, нужно обезопасить себя путем вакцинации для исключения возникновения любой инфекции, в том числе и новой коронавирусной.  

Временные ограничения для вакцинации онкологических больных имеют те пациенты, которые проходят в настоящий момент лечение: получают противоопухолевую лекарственную терапию, лучевую терапию или только перенесли операцию и находятся в ослабленном состоянии.  

Если мы говорим о необходимости вакцинироваться, то нужно посоветоваться с врачом-онкологом, а все основные противопоказания будет определять врач-терапевт при осмотре пациента перед вакцинацией. 

К кому обращаться за медотводом, если есть противопоказания для вакцинации? 

Временный медицинский отвод от прививки определяется врачом –терапевтом после консультации у врача – онколога в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России.

Есть ли статистика по успешному излечению от коронавирусной инфекции онкологических больных в Самарской области? 

Если говорить о статистике, то за прошлый год 5 913 пациентов с онкологическим заболеванием перенесли эту инфекцию и выздоровели. В этом году эта цифра больше: только за первое полугодие 4500 онкобольных заболели новой коронавирусной инфекцией и, также, выздоровели.  

Разработана ли какая-то особая схема лечения от COVID-19 для онкобольных? 

Для онкологических больных при заболевании новой коронавирусной  инфекцией используются стандартные схемы лечения в зависимости от тяжести состояния.

 

Теги: онкологические пациенты Сovid-19

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