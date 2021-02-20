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Из больницы Пирогова выписали двух пациенток, пострадавших в аварии под Сызранью

20 февраля 2021 15:32
88
Сегодня в стационарах остаются пять пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова сегодня выписали двух пациенток, которые проходили здесь лечение после аварии в Сызранском районе. Сегодня в стационарах остаются 5   пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Ребенок находится под наблюдением специалистов областной больницы им. Середавина, его состояние стабильное.

Напомним, авария произошла 29 января на трассе М5 возле села Заборовка Сызранского района. Трагедия унесла жизни 12 человек. 11 пострадавших, в том числе маленького ребенка, госпитализировали. По поручению Губернатора  Самарской области Дмитрия Азарова уже в первые минуты задействовали специалистов службы  санавиации. Пострадавших доставили в ближайшую к месту трагедии больницу в Сызрани. 

В их числе - сестры Алина и Виктория Вагаповы из Ульяновской области. В тот день девушки-студентки ехали на рейсовом автобусе домой к родителям. Но суждено им было встретиться не в родных стенах, а в больнице.

Поддержать семью в трудную минуту в Сызрань приехали губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что врачи будут делать все возможное, чтобы девочки поскорее вернулись домой.

Для дальнейшего лечения из Сызрани девочек перевели в Самару – в больницу им.Пирогова. Сюда же доставили еще трех пострадавших. Врачи боролись за жизнь каждого пациента.  

Сегодня одна из сестер – Алина – рассказывает, чувствует себя гораздо лучше, даже говорить стало легче. Признается, очень соскучилась по всем родственникам. Не скрывает слез радости мама Татьяна Сергеевна. Родители искренне благодарят всех, кто в эти дни оказывал и продолжает оказывать поддержку их семье. «Огромная благодарность врачам нейрохирургического отделения,  заведующему отделением Сергею Михайловичу Сергееву, лечащему врачу Кайдарову Павлу Николаевичу, что вытянули нашу девочку, что теперь ее выписывают. Отдельное спасибо Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, мы с ним встречались в больнице, безмерны ему благодарны», - признается папа девочек. 

Заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев рассказывает: «Сегодня выписали двух пациенток, которые поступили к нам после той страшной аварии. Все с положительной динамикой. Алина была в очень тяжелом состоянии, у нее были серьезные травмы. Сейчас ее состояние стабильное, пару недель надо продолжить лечение в амбулаторных условиях. Состояние Виктории стабильное – планируем выписать на следующей неделе».

Алина покидает больницу со смешанными чувствами – ей предстоит еще долго восстанавливаться. Но к сестре обещает приходить каждый день и верит, что скоро и она победит – все же Виктория.

 

 

 

 

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