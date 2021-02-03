Главный онколог региона ответит на вопросы жителей

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4 февраля в 15.00 в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком.

Как изменилась ситуация с онкозаболеваемостью за последние годы? Каковы наиболее важные тенденции в статистике злокачественных образований? Кто в группе риска и как предотвратить болезнь? Какие новые методики в лечении и диагностике применяются нашими специалистами? Ответы на эти и другие вопросы даст главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Наблюдать за онлайн-трансляцией с мероприятия и задать вопросы главному онкологу области Андрею Орлову можно будет в группах «Самарская область», а также «Самарское областное вещательное агентство» во Вконтакте, передает пресс-служба минздрава СО.

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