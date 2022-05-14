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Главный гериатр минздрава СО: "Слагаемых активного долголетия множество"

14 мая 2022 20:55
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"По мнению ученых, человек может стать творцом собственного здоровья, без которого невозможно и долголетие, и ощущение радости и полноты жизни".

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Светлана Викторовна Булгакова:

- По мнению ученых, человек может стать творцом собственного здоровья, без которого невозможно и долголетие, и ощущение радости и полноты жизни. Что для этого нужно?
Слагаемых активного долголетия множество. Если говорить коротко, то это здоровый образ жизни.
Труд, организованный рационально смолоду, задолго до пенсионного возраста — одно из непременных условий сохранения здоровья и высокой работоспособности, предупреждения преждевременного профессионального старения.
Активный отдых также играет важную роль в профилактике преждевременного старения, помогает человеку быстрее и полнее восстанавливать силы после трудной работы.
В весенне-летний период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью. Резкие перепады температур, похолодание, выезды на дачные участки и повышенные физические нагрузки могут неблагоприятно сказаться на здоровье.
К садово-огородным работам следует приступать постепенно, не пытаясь за несколько дней переделать все дачные дела. Следует помнить: организм от них отвык за зиму, поэтому руководствуйтесь принципом умеренности, следите также за показателями артериального давления.
Важный совет пожилым дачникам: прежде чем приступить к работе, очистите участок от непредвиденных препятствий: незаметных в траве кусков проволоки, веток, досок, зацепившись за которые вы можете потерять равновесие и упасть. Это очень опасно, так как с возрастом кости пожилых людей становятся очень хрупкими и все труднее избежать перелома. Помните об этом.
Безопасный дом – очень важный вопрос. Устраните источники опасности: уберите лишние провода, настелите резиновые коврики там, где скользко, установите поручни в ванные комнаты, сделайте ночное освещение на пути к туалету.
Для нормальной нервно-психической деятельности и физической активности необходимо достаточно спать (в норме 6-8 часов), рационально питаться. Диетологи говорят, что человек «есть то, что он ест». Основа рационального питания - качественная и полноценная по составу основных веществ пища и ее равномерное распределение в течение дня в соответствии с возрастом и степенью трудовой активности.
Избегайте стрессов. Старайтесь настроиться на позитивный лад и концентрируйте внимание только на положительных моментах и жизненных ситуациях.
Важно знать о своих хронических заболеваниях и тщательно контролировать свое состояние: вовремя принимать назначенные доктором медикаменты, посещать врача, проходить диспансеризацию.
Серьезную угрозу представляют инфекционные заболевания. Особенно они опасны для пациентов из групп риска. Вакцинация помогает получить эффективную защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, гриппа.
Здоровый образ жизни, избавление от вредных привычек, своевременная вакцинация также продляют жизнь, способствуют активному долголетию.

Берегите себя и будьте здоровы!

 

Фото:  минздрав СО

 

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14 мая 2022  20:55
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