Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 апреля в регионе подтверждены 194 случая новой коронавирусной инфекции:

- 75 в г. Самара

- 40 в г. Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 12 в г. Чапаевск

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Волжском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Шенталинском районе

173 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58903 случая коронавируса.



Скончались 1310 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 62, 72, 83, 86 лет, мужчины 74, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 80 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчины 61, 66 лет, женщины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 58 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 41,03, по стране - 71,78.

Коэффициент летальности в области - 2,22, в стране - 2,24.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7214, нарастающим итогом 2277559.