Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

16 апреля в регионе подтверждены 194 случая новой коронавирусной инфекции:
- 75 в г. Самара
- 40 в г. Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Чапаевск
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Волжском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Шенталинском районе
173 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 21 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58903 случая коронавируса.
Скончались 1310 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 62, 72, 83, 86 лет, мужчины 74, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 80 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчины 61, 66 лет, женщины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 82 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 58 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 41,03, по стране - 71,78.
Коэффициент летальности в области - 2,22, в стране - 2,24.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7214, нарастающим итогом 2277559.