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Эксперты региона обсудили вопросы организации безопасного летнего отдыха детей

31 мая 2022 21:41
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Главный детский инфекционист минздрава СО Сергей Китайчик предупредил об опасности инфекционных заболеваний.

В преддверии наступления календарного лета, школьных каникул и отпусков главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области, врачи напомнили взрослым об опасностях, которые могут подстерегать детей и подростков летом, и поделились рекомендациями, как им сохранить жизнь и здоровье.

Главный детский инфекционист министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Сергей Китайчик предупредил об опасности инфекционных заболеваний.

«Надо помнить: лето – период расцвета определенных инфекционных заболеваний, —  отметил Сергей Михайлович. —  В первую очередь это острые кишечные заболевания, к категории которых относятся и дизентерия, и сальмонеллез, и ротавирусная, и норовирусная  инфекции. Безусловно, серьезную проблему представляют энтеровирусные инфекции, которые могут проявляться не только как общая инфекционная патология, но и с поражением центральной нервной системы в виде серозных менингитов. Также нужно обратить внимание на инфекции, связанные с так называемыми простудными заболеваниями, потому что переохлаждение, перегревание детей ослабляют их иммунную систему, в этот момент легко можно заразиться аденовирусной и парагриппозной инфекциями, которые проявляются достаточно тяжело особенно у детей раннего и дошкольного возраста».

Особое внимание Сергей Китайчик уделил вакцинопрофилактике.

«Около  1000 детишек пролечены в условиях нашей больницы от коронавирусной инфекции, — сообщил главврач. — Ковидная инфекция — серьёзное инфекционное заболевание. Единственный способ защититься от инфекций, передающихся в первую очередь воздушно-капельным путём, вакцинопрофилактика. COVID-19 поражает в первую очередь население, которое имеет ослабленную иммунную систему, сахарный диабет, артериальную гипертензию, поражение сердца и др. То же самое можно сказать и о детях.  В России разработана и зарегистрирована вакцина для профилактики COVID-19  у детей в возрасте от 12 до 17 лет.   Она  помогает  сформировать иммунную защиту и легко переносится подростками. В нашем регионе  привито уже более 2500 подростков. Повторю, единственный способ защититься от управляемых инфекций, а их сейчас достаточно много – это именно вакцинопрофилактика, другого пути нет, не было и не будет».

Заведующий детским травмпунктом Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Сергей Сушаков рассказал, что летом число травм у детей возрастает. Если в среднем в травмпункте фиксируется 40-50 поступлений за сутки, то летом бывает 60-70 пострадавших, причем, с наиболее тяжелыми травмами.

«Мы заметили, что до семи лет родители за детьми наблюдают, с ними гуляют, следят, чтобы они не падали, не залезали высоко и так далее. А вот с 7 до 12 лет — это основной контингент детей, которые поступают с травмами, так как родительский контроль ослабевает, — обратил внимание Сергей Владиславович. — В основном травмы связаны с падениями с деревьев. Дети от трёх до пяти лет выпадают из окон. Опасность представляют велосипеды, самокаты, неорганизованные детские площадки и, конечно, дорожно-транспортные происшествия. Летом количество ДТП увеличивается, потому что не все дети знают, где и как переходить дорогу».

Об организации пляжного отдыха рассказала главный внештатный специалист по дошкольно-школьной  медицине министерства здравоохранения Самарской области   Инна Шадрина.

«Опасны нахождение ребенка под прямыми лучами солнца без головного убора и несоблюдение питьевого режима. Если вы идёте с ребёнком на пляж, в парк, то ребёнок обязательно должен быть в панамке, и у вас должна быть обязательно вода, которой вы будете ребёнка поить дробно по чуть-чуть в период всей вашей прогулки, — подчеркнула Инна Лерьевна. — Хочется обратить внимание родителей на признаки перегрева. Прежде всего это изменение психоэмоционального состояния: ребенок становится вялый, не так активно реагирует на ваши просьбы или не так участвует в беседе. Это один из главных, может быть, самых тонких признаков, когда нужно ребенка увести в тень, дать побольше питья и последить за его состоянием. Переохлаждение у нас чаще всего бывает у детей, когда они находятся длительное время в воде. Терморегуляция у детей такая, что все-таки переохлаждаются они реже, чем перегреваются, но и переохлаждение бывает. Надо следить, чтобы ребёнок не находился долго в воде».

Главное – чтобы дети всегда находились в зоне ответственности взрослых, будь то родители или специалисты по организации летнего отдыха детей, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   pixabay

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