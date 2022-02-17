Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»

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Сегодня, 17 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Самарской городской клинической поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ на амбулаторном этапе. Губернатор вместе с главными врачами медицинских учреждений региона и руководством областного минздрава обсудили, какие меры нужно принять, чтобы повысить качество и оперативность оказываемой помощи, сделать все сопутствующие процессы более удобными как для пациентов, так и самих медиков.

Глава региона, открывая совещание, отметил, что с одной стороны, нынешняя волна COVID – 19 и штамм «омикрон» характеризуются более легким течением болезни и уменьшением случаев госпитализации, с другой – значительно выросли темпы заболеваемости, а значит, и количество обращений в медицинские учреждения.

«Нагрузка на первичное звено колоссальная, понимаю ваши сложности. Поэтому я давал поручение быть готовыми к тому, чтобы амбулаторное звено приняло на себя всю тяжесть этой волны пандемии, — отметил Дмитрий Азаров. — К сожалению, мы фиксируем рост заболеваемости в категории дети до года. И здесь первичное звено, детские поликлиники определяющую роль играют в том, чтобы поставить заслон распространения инфекции».

В период пандемии региональной сфере здравоохранения оказывается беспрецедентная поддержка, чтобы помочь медикам в борьбе с COVID – 19. Укрепляется материально-техническая база учреждений, строятся новые инфекционные корпуса, закупаются медикаменты и оборудование, обновляется и расширяется парк автотранспорта, предоставляется дополнительная поддержка медикам, создаются call-центры по работе с обращениями жителей, привлекаются кадры, оптимизируются алгоритмы взаимодействия с пациентами. Глава региона отметил, что, несмотря на это, не везде с возрастающей нагрузкой удается справиться. Жители региона периодически сталкиваются с проблемами длительного ожидания в очередях в больницах или прихода врача на дом, трудности возникают с дозвоном на «горячие» линии и при удаленном оформлении больничных листов. Такие жалобы, в том числе, Дмитрий Азаров получает от земляков в социальных сетях.

«Мы создаем условия для того, чтобы не допускать подобного рода происшествий. Сейчас жителями это трактуется как ЧП, когда в условиях пандемии приходиться стоять в очередях. Это непосредственно влияет на социальное самочувствие людей и состояние их здоровья. Все усилия необходимо принять для того, чтобы люди с этими сложностями не сталкивались и своевременно получали медицинскую помощь, — подчеркнул глава региона, — Мы должны понимать, что это претензии не к врачам и медсестрам. Это претензии к организаторам здравоохранения, в первую очередь, руководителям учреждений. Я всех вас искренне уважаю, восхищаюсь вашим героизмом. Последние два года вам пришлось его проявлять в полной мере. Но время такое — у нас никаких скидок на былые заслуги быть не может. Давайте обсудим, что еще нужно сделать в организационном плане, с точки зрения укрепления материально-технической базы. Я готов к открытому разговору».

Главные врачи больниц и поликлиник рассказали о ситуации в возглавляемых ими медицинских учреждениях. Об организации амбулаторной помощи пациентам Самарской городской клинической поликлинике №15 в условиях роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ доложила главный врач учреждения Анна Дзюбайло. На базе поликлиники организован амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ, COVID-19 или подозрением на нее. Выделено одно крыло на 2 этаже здания с отдельным входом, обозначена навигация маршрута движения температурящих пациентов как в здании, так и на прилегающей территории. В отдельном блоке выделено 4 кабинета для приема температурящих пациентов, кабинет для забора биоматериала на ПЦР – исследование, кабинет выдачи медикаментов. При необходимости в центре проводятся ЭКГ – исследование и компьютерная томография. Среднее ежедневное количество ПЦР – тестов в настоящее время 350-400. Результат медицинская организация получает в течение 24 часов. Работает call – центр по обращению пациентов. Организована работа 10 мобильных медицинских бригад. Кроме того, в поликлинике имеется бригада по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам. Анна Дзюбайло отметила, что в прошлом году у поликлиники был целый ряд проблем с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ, но сейчас их удалось решить.

Заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Мария Лобова также рассказала о тех мерах, которые были предприняты для оптимизации работы с пациентами с COVID-19 и ОРВИ. Учреждение ранее столкнулось с тем, что не может в полном объеме справиться с возросшей нагрузкой и заметно увеличившимся объемом обращений пациентов. Главе региона поступали жалобы от земляков на работу поликлиники. Как рассказала Мария Лобова, были приняты решения кадрового, технического и организационного плана, что позволило исправить ситуацию.

Серьезные замечания по оказанию первичной помощи были и к Сызранской городской поликлинике. В ноябре 2021 года, после визита в поликлинику главы региона и заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, руководство учреждения получило жесткие требования устранить все недостатки в кратчайшие сроки. Главный врач Елена Казымова доложила, что выявленные замечания устранены. Вместе с тем, руководитель учреждения обозначила проблему с медицинскими кадрами в Сызрани. «Мы вынуждены привлекать специалистов из других городов, но здесь вопрос жилья, соцпакет. Мы предоставляем квартиры, но во временное пользование, в аренду», — сказала Елена Казымова.

«Этим вопросом мы уже занимаемся. Давайте определим наиболее востребованные специальности врачей и отработаем возможность и условия предоставления в Сызрани им квартир в собственность», — сказал губернатор, поручив министру здравоохранения Армену Беняну в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту по введению дополнительной поддержки врачей, работающих в Сызрани. Дмитрий Азаров подчеркнул, что кадровым вопросом нужно заниматься комплексно по всем учреждениям региона, и планировать подготовку специалистов на годы вперед.

Отдельно Дмитрий Азаров и руководители медицинских учреждений обсудили вопрос оформления больничных листов по телефону. Заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев доложил о существующей системе дистанционного консультирования пациентов и выдачи листка нетрудоспособности. По его данным, заявку на открытие или закрытие больничного подали уже более 11 тыс. человек. Вместе с тем, в ряде медицинских учреждений общий процент оформления больничных в дистанционном режиме остается невысоким – многие жители по-прежнему предпочитают приходить лично, что создает дополнительную нагрузку на первичное звено. Среди причин — незнание пациентами о возможности оформить по телефону и неготовность медицинских работников информировать об этом. Дмитрий Азаров поставил задачу активнее работать с населением, объяснять людям, как получить больничный без посещения медицинских учреждений. Это можно сделать по единому номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники.

«Сегодня есть возможности оформлять больничные листы по телефону, без посещения больницы. Это сделано для помощи первичному звену. Это разгружает медработников, а значит, вы можете концентрировать усилия на тех случаях, где действительно помощь врача необходима в первоочередном порядке. При правильной организации это решение позволяет не создавать избыточную численность пациентов в наших поликлиниках. В этих условиях, тем не менее, по различным учреждениям есть случаи, когда многочасовые очереди формировались, в том числе из-за оформления больничных. Это недопустимо», — сказал губернатор.

Анна Дзюбайло добавила, что возникают проблемы и с тем, что иногда работодатели незаконно отказываются принимать от своих сотрудников электронные больничные листы. «Мы направили письма в Фонд социального страхования и Ассоциацию «Союз работодателей Самарской области», чтобы здесь они помогли в решении этой проблемы», — сказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15.

В завершении совещания Дмитрий Азаров поставил задачу спрогнозировать ситуацию с заболеваемостью на ближайшие 8 недель, чтобы понимать, к чему быть готовыми, какие дополнительные усилия необходимо предпринять. Он сообщил, что в ближайшее время предусматривается выделение дополнительных средств на поддержку здравоохранения региона, чтобы помочь врачам в этой непростой борьбе с COVID – 19.

«Прошу передать коллективам ваших учреждений слова благодарности. Понимаю, с какой нагрузкой вы сейчас сталкиваетесь. С такой, которой не было никогда», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

После совещания глава региона проинспектировал работу координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в поликлинике №15. Он был открыт 14 октября 2020 года. По информации заместителя главного врача по качеству оказания медицинской помощи Елены Макаровой, в центре работают 40 сотрудников, по 20 человек в смену. Они отвечают на звонки жителей с 8:00 до 20:00, включая праздники и выходные. Большую помощь центру оказывают волонтеры из Самарского медицинского колледжа имени Н.Ляпиной.

Сейчас на фоне роста заболеваемости нагрузка на центр стала выше. Если раньше операторы центра отвечали на 500 входящих вызовов в день, то сейчас до 2 тыс. Среднее общение оператора с позвонившим человеком составляет 3-4 минуты.

«Наша работа заключается в принятии звонков от жителей, оформлении карт пациентам, вызов врача на дом, обработке данных пациентов», — рассказала оператор координационного центра Анастасия Клименко.

В помощь сотрудникам центра действует автоматизированный обзвон жителей. В зависимости от ответов программа либо соединяет человека с оператором для дальнейшей консультации, либо предоставляет ему необходимую информацию самостоятельно.

Фото: правительство СО