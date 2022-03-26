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Дмитрий Азаров осмотрел новый инфекционный корпус сызранской горбольницы

26 марта 2022 19:55
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Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр.

В субботу, 26 марта, губернатор Дмитрий Азаров работает в Сызрани. Глава региона осмотрел новый инфекционный корпус городской больницы №2, который начал прием первых пациентов. Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр, который будет оказывать качественную медицинскую помощь жителям города и близлежащих районов.

Новый корпус ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2» построен на месте старого 2-этажного здания, которое было возведено в 1984 году. Из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам оно не работало последние 15 лет. Новый инфекционный корпус рассчитан на 100 пациентов. Первый этаж отведен под реанимационное отделение на 6 коек, рентген - отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же расположилась клинико-диагностическая лаборатория и 2 бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах находятся отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. В подвале оборудованы центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения. Отделения оснащены новейшим оборудованием - рентгенологическим, ультразвуковым, функциональным, стерилизационным, физиотерапевтическим, а также лабораторией с возможностью выполнения исследований бактериологического уровня и ПЦР - диагностики.

В начале марта в новом корпусе начался прием первых пациентов. На 4 этаже корпуса развернут COVID-госпиталь на 45 коек, куда за прошедшее время поступило 47 человек. Сегодня на лечении находится 19 больных.

Дмитрий Азаров ознакомился с работой нового корпуса, техническим оснащением, схемой маршрутизации пациентов, пообщался с персоналом. Глава региона спросил медиков, есть ли у них какие-то замечания к строителям, нужно ли что-то исправить или дополнительно сделать для комфортной работы. «Условия очень хорошие. Есть небольшие технические моменты, они совсем некритичны, все исправимы за короткое время. Сейчас для приема и лечения людей ничего не мешает – комфортно и нам, и пациентам», - рассказала заведующая инфекционным отделением Сызранской горбольницы №2 Татьяна Павлова.

В состав нового корпуса входит современная лабораторная служба, которая станет центральной в городе. «Здесь сосредоточены все новейшие достижения лабораторной науки, есть все необходимые анализаторы воздушно-капельных и кишечных инфекций, ВИЧ, кожно-венерологических заболеваний. Полный цикл диагностики и исследований практически любых инфекций. Задача – в скорейшие сроки провести анализы и получить самый широкий спектр информации. Мы живем в эпоху пандемии, которая научила нас быть во всеоружии. Ранняя диагностика – это ранее и качественное лечение», -отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Сейчас идет планомерная загрузка нового инфекционного корпуса пациентами и перевод сотрудников. «Сейчас используется около 20% мощности корпуса. На самом остром пике заболеваемости COVID-19 не было необходимости переводить сюда больных. Спад заболеваемости позволяет нам в спокойном режиме загружать стационар. Планомерно переводим сюда основные врачебные, сестринские структуры, - сообщил Армен Бенян, - Всего здесь будет работать 120 человек, включая 20 врачей, средний и младший медицинский персонал. Создаем на базе нового корпуса единую инфекционную службу, которая будет оказывать качественную медицинскую помощь жителям Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов».

Открытие нового инфекционного корпуса и спад заболеваемости коронавирусной инфекцией позволяет восстановить в Сызрани работу педиатрической помощи в прежнем режиме. Напомним, из-за пандемии COVID – 19 ранее пришлось перепрофилировать под COVID-госпиталь детское отделение горбольницы №2. В ряде случаев детей приходилось возить на лечение в Октябрьск, Тольятти и Самару. Глава региона поставил перед руководителем областного минздрава задачу оперативно завершить все необходимые организационные процессы по 100% запуску нового инфекционного корпуса, чтобы как можно раньше восстановить оказание педиатрической помощи в Сызрани в полном объеме. «До 15 апреля инфекционное отделение горбольницы №2 полностью переедет в новый корпус. После это оказание медицинской помощи детям в Сызрани вернется в тот режим, как было до пандемии», - сказал Армен Бенян.

Отметим, что в Самарской области под контролем Дмитрия Азарова продолжается комплексная и масштабная работа по укреплению системы здравоохранения региона. В период борьбы с COVID-19 в регионе особое внимание уделено развитию инфраструктура для инфекционных служб. Так в этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в Самаре планируется завершить строительство нового корпуса на 100 мест для областной детской инфекционной больницы (ул.Шверника, 1). Также ведется реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы и строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары (жилой район «Волгарь»). В регионе продолжается возведение ФАП и офисов врачей общей практики.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты

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