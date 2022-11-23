Детский эндокринолог Тольятти рассказала о причинах ожирения у детей

39

Как отмечают специалисты, за последние 20 лет распространенность ожирения среди детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличилась в 2 раза, а среди подростков от 12 до 19 лет — почти в 3 раза.

«Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами. Однако основная причина ожирения состоит в том, что ребёнок потребляет больше калорий, чем затрачивает энергии», — подчеркнула главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской эндокринологии в г.о. Тольятти Ирина Гартман.

Факторы, влияющие на развитие ожирения

Генетические

Распространённой причиной развития генетического ожирения у детей является синдром Прадера — Вилли. При этом заболевании помимо ожирения, у ребёнка увеличен череп, понижен мышечный тонус, нарушена выработка половых гормонов. Также возникает задержка физического и психомоторного развития и апноэ сна.

Перинатальные

Курение матери. Дети женщин, курящих во время беременности, часто рождаются с низкой массой тела. При дефиците веса плода нарушается закладка β-клеток поджелудочной железы, что впоследствии повышает риск развития ожирения.

Длительная гипергликемия из-за сахарного диабета, инсулинорезистентности или ожирения матери повышает риск развития инсулинорезистентности у ребёнка.

Искусственное вскармливание. Дети, которые находились на грудном вскармливании семь и более месяцев, на 20 % реже страдают ожирением. Вероятно, это связано с оптимальным содержанием пищевых веществ в грудном молоке, а также с наличием в нём лептина и грелина — гормонов, влияющих на рост жировых клеток. Преждевременные роды и недоношенность.

Гормональные

К ожирению могут приводить эндокринные нарушения, такие как гипотиреоз, инсулинорезистентность, гиперкортицизм (избыток гормонов надпочечников). Наиболее частой причиной ожирения в подростковом возрасте является пубертатно-юношеский диспитуитаризм — дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы.

«Среди всех форм ожирения наиболее часто встречающейся формой является простое ожирение (экзогенно-конституциональное). Оно связано с избыточным поступлением калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности, — отметила Ирина Гартман. — Самым важным компонентом наблюдения детей с избыточной массой тела является оценка динамики антропометрических показателей, индекса массы тела, оценка образа жизни ребенка и подробная беседа с родителями. Детей с избыточной массой тела или метаболически неосложненным ожирением наблюдает педиатр, даёт необходимые рекомендации. При развитии ожирения необходима консультация детского эндокринолога».

Фото: минздрав СО