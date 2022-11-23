Я нашел ошибку
Главные новости:
Курение будущей матери, эндокринные нарушения, переедание.
Детский эндокринолог Тольятти рассказала о причинах ожирения у детей
Документ устанавливает величину прожиточного минимума исходя из прогнозируемой границы бедности.
Дума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей
В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" принимают воронежский "Факел".
Волевая победа: "Крылья Советов" -  "Спартак" (Москва) - 2:1
Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года.
Сбербанк получил разрешение на открытие второго индийского офиса
Обратили внимание на то, что пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда, или всего дома.
Многодетным семьям в Тольятти рассказали о профилактике пожаров
На акцию можно принести любую ненужную вещь в хорошем состоянии.
На «Зелёной субботе» самарцам предлагают обменяться ненужными вещами
Традиционно откроется Ботанический сад весной, когда установится благоприятный температурный режим.
С 1 декабря самарский Ботанический сад закрывается на зимний период
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.
Минобороны сообщило о возвращении 35 российских военных из украинского плена
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.66
-0.08
EUR 62.18
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Детский эндокринолог Тольятти рассказала о причинах ожирения у детей

23 ноября 2022 21:54
39
Курение будущей матери, эндокринные нарушения, переедание.

Как отмечают специалисты, за последние 20 лет распространенность ожирения среди детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличилась в 2 раза, а среди подростков от 12 до 19 лет — почти в 3 раза.

«Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами. Однако основная причина ожирения состоит в том, что ребёнок потребляет больше калорий, чем затрачивает энергии», — подчеркнула главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской эндокринологии в г.о. Тольятти Ирина Гартман.

Факторы, влияющие на развитие ожирения

Генетические

 Распространённой причиной развития генетического ожирения у детей является синдром Прадера — Вилли. При этом заболевании помимо ожирения, у ребёнка увеличен череп, понижен мышечный тонус, нарушена выработка половых гормонов. Также возникает задержка физического и психомоторного развития и апноэ сна.

Перинатальные

Курение матери. Дети женщин, курящих во время беременности, часто рождаются с низкой массой тела. При дефиците веса плода нарушается закладка β-клеток поджелудочной железы, что впоследствии повышает риск развития ожирения.

Длительная гипергликемия из-за сахарного диабета, инсулинорезистентности или ожирения матери повышает риск развития инсулинорезистентности у ребёнка.

Искусственное вскармливание. Дети, которые находились на грудном вскармливании семь и более месяцев, на 20 % реже страдают ожирением. Вероятно, это связано с оптимальным содержанием пищевых веществ в грудном молоке, а также с наличием в нём лептина и грелина — гормонов, влияющих на рост жировых клеток. Преждевременные роды и недоношенность.

Гормональные

 К ожирению могут приводить эндокринные нарушения, такие как гипотиреоз, инсулинорезистентность, гиперкортицизм (избыток гормонов надпочечников). Наиболее частой причиной ожирения в подростковом возрасте является пубертатно-юношеский диспитуитаризм — дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы.

«Среди всех форм ожирения наиболее часто встречающейся формой является   простое ожирение (экзогенно-конституциональное).  Оно связано с избыточным поступлением калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности, — отметила Ирина Гартман.  —  Самым важным компонентом наблюдения детей с избыточной массой тела  является оценка динамики антропометрических показателей, индекса массы тела, оценка образа жизни ребенка и подробная беседа с родителями. Детей  с избыточной массой тела или метаболически неосложненным ожирением наблюдает педиатр, даёт необходимые рекомендации.   При развитии ожирения необходима  консультация детского эндокринолога».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Курение будущей матери, эндокринные нарушения, переедание.
23 ноября 2022  21:54
Детский эндокринолог Тольятти рассказала о причинах ожирения у детей
39
В Кинель-Черкасском районе работают 11 новых автомобилей для оказания медицинской помощи.
23 ноября 2022  17:39
Около 8700 выездов к пациентам на новом автотранспорте совершили специалисты Кинель-Черкасской больницы
350
Сейчас в корпусе выполняется монтаж водо- и теплоснабжения, канализации и других инженерных систем.
23 ноября 2022  15:38
В микрорайоне Крутые Ключи продолжается возведение корпуса Самарской городской поликлиники №1 
229
В связи с погодными условиями напоминаем простые  правила, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.
23 ноября 2022  13:46
В связи с погодными условиями напоминаем простые  правила, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.
445
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
882
65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем
23 ноября 2022  11:26
65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем
234
Специалисты центров здоровья региона помогают выявлять у жителей проблему избыточного веса и другие риски неинфекционных заболеваний.
22 ноября 2022  18:53
В Самарской области работают 19 центров здоровья
432
Избыточный вес в период беременности — фактор риска развития серьезных осложнений у матери и плода.
22 ноября 2022  18:13
Врач Наталья Любицкая: женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания
423
Медицинская сестра Анна Новикова переехала в Борский район в феврале этого года.
22 ноября 2022  14:12
Борскую районную больницу пополнили одиннадцать специалистов
391
аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
21 ноября 2022  14:00
Самарский аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
498
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1769
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13474
Весь список
В центре внимания
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
323
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
851
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
268
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
219
В Самаре изменили маршрут автобуса
23 ноября 2022  11:58
В Самаре изменили маршрут автобуса
273
Весь список