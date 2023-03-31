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Заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Сызранский медико-гуманитарный колледж.



Колледж является одним из 3 крупных профессиональных образовательных организаций в Самарской области, осуществляющих подготовку специалистов медицинского профиля и единственным на территории Правобережья Волги.



В рамках визита совместно с директором колледжа Лолой Касымовой замминистра обсудил вопросы по актуальным направлениям деятельности колледжа, в том числе вопросы трудоустройства выпускников.



В колледже обучаются по медицинским специальностям 1232 человека. Ведется подготовка по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация».



Денис Бутолин актуализировал важность увеличения на 10 % контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.



«За последние годы динамика трудоустройства выпускников колледжа положительно стабильная и в среднем составляет более 72 %. Но важно постоянно улучшать показатели. Студенты уже в период обучения знакомятся с практическим здравоохранением, узнают о действующих мерах социальной поддержки медицинских работников. Это помогает им делать выбор в пользу трудоустройства в учреждения здравоохранения региона», - отметил Денис Бутолин.



В 2023 году в колледже планируется выпуск 267 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.



«На протяжении многих лет колледж является не только образовательной организацией, которая готовит медицинские кадры, но и центром по непрерывному профессиональному развитию среднего медицинского персонала. У нас функционирует отделение дополнительного профессионального образования, ежегодно в среднем 900 человек проходят обучение. Специалисты практического здравоохранения имеют возможность пройти программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки», - рассказала Лола Касымова.

Фото: минздрав СО