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Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Сызранский медико-гуманитарный колледж

31 марта 2023 14:56
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С директором колледжа Лолой Касымовой замминистра обсудил вопросы по актуальным направлениям деятельности колледжа, в том числе вопросы трудоустройства выпускников.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Сызранский медико-гуманитарный колледж.

Колледж является одним из 3 крупных профессиональных образовательных организаций в Самарской области, осуществляющих подготовку специалистов медицинского профиля и единственным на территории Правобережья Волги.

В рамках визита совместно с директором колледжа Лолой Касымовой замминистра обсудил вопросы по актуальным направлениям деятельности колледжа, в том числе вопросы трудоустройства выпускников.

В колледже обучаются по медицинским специальностям 1232 человека. Ведется подготовка по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Денис Бутолин актуализировал важность увеличения на 10 % контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.

«За последние годы динамика трудоустройства выпускников колледжа положительно стабильная и в среднем составляет более 72 %. Но важно постоянно улучшать показатели. Студенты уже в период обучения знакомятся с практическим здравоохранением, узнают о действующих мерах социальной поддержки медицинских работников. Это помогает им делать выбор в пользу трудоустройства в учреждения здравоохранения региона», - отметил Денис Бутолин.

В 2023 году в колледже планируется выпуск 267 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

«На протяжении многих лет колледж является не только образовательной организацией, которая готовит медицинские кадры, но и центром по непрерывному профессиональному развитию среднего медицинского персонала. У нас функционирует отделение дополнительного профессионального образования, ежегодно в среднем 900 человек проходят обучение. Специалисты практического здравоохранения имеют возможность пройти программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки», - рассказала Лола Касымова.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
С директором колледжа Лолой Касымовой замминистра обсудил вопросы по актуальным направлениям деятельности колледжа, в том числе вопросы трудоустройства выпускников.
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