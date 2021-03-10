«Болеть не хочется!».  Виктор Сойфер  прошел вакцинацию от COVID-19

85

В Самарской области вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции организована в 144 прививочных кабинетах. Один из них активно работает в Самарской областной клинической больнице №2. Прививки в учреждении сделали уже более 2000 человек.

Среди тех, кто сегодня завершил вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

«17 февраля я, как всякий разумный человек, решил пройти вакцинацию, - рассказал Виктор Александрович. - Болеть не хочется, поэтому надо прививаться. После первой прививки я не чувствовал никаких отрицательных проявлений в организме. Сегодня прошел повторную вакцинацию. Советую своим коллегам, особенно тем, кто постарше, последовать моему примеру. С возрастом, как известно, приходят и болезни, а прививка – это надежная защита».

Заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик отметила, что в первую очередь необходимо привиться людям старшего возраста, имеющим хронические заболевания, потому что у таких пациентов коронавирус протекает особенно тяжело.

«Важно привиться, чтобы защитить себя от инфекционного заболевания, - отметила Наталья Александровна. – Мы всех желающих ждем в нашем учреждении. Работаем и в выходные дни, поэтому приглашаем на прививку с 8 до 20 часов».

В настоящее время в Самарской области всего привито более 117 тысяч человек, завершили вакцинацию – почти 71 тысяча жителей.