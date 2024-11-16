Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

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Защитились от гриппа 1592271 человек - это 50,9% от населения региона.



Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей. Коллективный иммунитет помогает прервать цепочки заражения: привитые люди становятся защитниками для тех, кто не привит по медицинским показаниям или имеет временные отводы от вакцинации.



Сделать прививки от гриппа, а также людям из групп риска по показаниям - от COVID-19 и пневмококковой инфекции, можно в одном из прививочных пунктов. Узнать информацию о графике работы пунктов вакцинации и наличии вакцин можно на интерактивной карте https://clck.ru/35gxW7



Всем следует соблюдать и простые правила инфекционной безопасности:

в общественных местах соблюдать масочный режим

не пренебрегать правилами личной гигиены

своевременно обращаться за медицинской помощью при наличии симптомов ОРВИ

следовать принципам здорового образа жизни, которые помогают предотвратить развитие многих заболеваний.

Фото: минздрав СО