Более миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа, пройдя вакцинацию

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В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Более 1 миллиона жителей региона защитились от гриппа, пройдя вакцинацию. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 734 тысяч человек.

Среди тех, кто уже защитился от опасных инфекций с помощью прививок - художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков. Михаил Александрович на днях одновременно сделал прививку от гриппа и ревакцинировался от COVID-19.

«Я доверяю отечественным прививкам и всегда прислушиваюсь к рекомендациям наших врачей. В период пандемии по советам медработников каждые полгода делаю прививку от коронавируса и раз в год - от гриппа. Времени болеть у меня нет и здоровье надо всем беречь, поэтому я прививаюсь регулярно», - рассказал Михаил Щербаков.

Напомним, для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые 6 месяцев.

Прививка спустя полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания поможет укрепить иммунитет и минимизировать риски тяжелого течения инфекции.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже привились от одного из этих заболеваний, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее 1 месяца.

«Мы каждый день прививаем до 50 человек, - рассказала заведующая терапевтическим отделением Самарской областной клинической больницы № 2 Елена Поташникова. – Также регулярно проводим выездные мероприятия по вакцинации сотрудников разных организаций. При желании человека мы можем одновременно делать прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Для этого нет противопоказаний, вакцины вводятся в разные руки или вакцина от COVID-19 вводится интраназально. Пациенты переносят все спокойно и без осложнений».

Фото: минздрав СО