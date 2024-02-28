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Армен Бенян посетили Новокуйбышевскую центральную городскую больницу

28 февраля 2024 14:07
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Руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо повышать приверженность населения к дистанционной записи к врачам.

Армен Бенян совместно с заместителем председателя Общественной палаты Самарской области Константином Титовым, председателем комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галиной Гусаровой, и.о. главы города Владимиром Никерясовым, представителями общественности посетили Новокуйбышевскую центральную городскую больницу.

Специалисты ознакомились с работой детской поликлиники. Подразделение было обновлено в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Проведен ремонт входной группы, создана открытая регистратура, диагностические обследования юные пациенты проходят на современном рентгеновском аппарате.

В рамках визита обсудили организацию записи на прием и возможности электронного расписания.

Руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо повышать приверженность населения к дистанционной записи к врачам. Это удобно и для родителей, и для сотрудников учреждения.

О том, как за последние годы развивается учреждение, на встрече с коллективом рассказала главврач Светлана Шешунова:

- в детской и взрослой поликлиниках установлены рентгенодиагностические системы
- в подразделения поставлены цифровой маммограф и флюорограф, 4 аппарата искусственной вентиляции легких, аппараты УЗИ
- автопарк для оказания неотложной помощи пополнили 3 машины
- проведен ремонт детских поликлиник, внедрены принципы бережливого производства
- проведено серьезное техническое переоснащение службы гемодиализа
- приобретен рентгеноурологический комплекс
- открыт кабинет гериатра во взрослой поликлинике.

Константин Титов поблагодарил медработников за труд и подчеркнул, что медицина - отрасль, которая постоянно совершенствуется, и никогда не стоит останавливаться на достигнутом.

"Благодарю коллег за все, что уже сделано. Значим вклад каждого в общее дело сохранения здоровья жителей Самарской области. Решение Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова о единовременных выплатах сотрудникам учреждений здравоохранения - это признание и благодарность за труд по итогам года. Задач у нас много и мы вместе должны продолжать работать на опережение в вопросах профилактики, совершенствования процессов оказания медицинской помощи, развития информационных систем. Проактивная работа - основное правило. Сегодня мы предметно работаем с предприятиями для формирования приверженности к профилактической медицине, чтобы своевременно выявлять заболевания и эффективно проводить лечение. Приглашаем предприятия Новокуйбышевска подключиться к этой работе и позаботиться о здоровье своих сотрудников", - отметил Армен Бенян.

Галина Гусарова отметила роль общественных организаций и предприятий в проведении профилактических мероприятий. Представители общественности также могут активно проводить работу по повышению мотивации населения, информированию о значимости диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

В завершении встречи руководитель ведомства вручил награды сотрудникам больницы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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