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В День учителя на оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области руководитель ведомства Армен Бенян вручил награды учителям самарских школ. Благодаря работе педагогов организован учебный процесс в больницах, где дети находятся на длительном лечении.



"Во время посещения детских подразделений областной больницы имени Середавина Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поручил поощрить учителей, которые сотрудничают с больницами и помогают в организации непрерывного образовательного процесса для наших юных пациентов. И сегодня мы с уважением и признательностью чествуем и благодарим педагогов школ. День учителя - прекрасный повод передать слова искренней благодарности за вашу работу, участие и неравнодушие", - отметил Армен Бенян.



По графику учителя приходят в детские больницы, занятия проводятся по всем основным предметам. Чествование педагогов, которые работают в медицинских организациях, продолжится.



Также врио министра передал слова поздравления преподавателям образовательных организаций сферы здравоохранения региона.



"Ваш труд – это вклад в наше будущее и настоящее. Благодаря вашей самоотдаче, терпению и профессионализму ежегодно отрасль здравоохранения пополняется новыми медицинскими и фармацевтическими кадрами. Желаем крепкого здоровья, воплощения новых идей, прекрасного настроения и счастья!", - подчеркнул руководитель ведомства.

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