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Армен Бенян вручил награды представителям отрасли

16 ноября 2024 14:58
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Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. За высокий профессионализм и добросовестный труд благодарностью министра были поощрены специалисты и руководители подведомственных учреждений, в том числе сотрудники службы скорой медицинской помощи, а также сотрудники министерства.

Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи, которые приняли активное участие в организации медицинского обеспечения при проведении ХVI саммита БРИКС в Казани.

"Более 260 медработников обеспечивали сопровождение Спортивных игр стран БРИКС, среди них и наши специалисты, которые справились с поставленными задачами на высшем уровне. Сотрудники региональной службы скорой медпомощи оказывали помощь на объектах и в местах проживания участников международного мероприятия. Также они приняли участие в межведомственных тактико-специальных учениях по отработке практической готовности медицинского персонала к оказанию медицинской помощи", - рассказал Армен Бенян.

Кроме того, Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в развитие здравоохранения Самарской области награждены начальник филиала Клинического санатория «Волга» Юлия Матвеева и главный врач Камышлинской центральной районной больницы Светлана Русинова.

Руководитель ведомства поблагодарил коллег за труд и добросовестное выполнение должностных обязанностей, пожелал всем крепкого здоровья и непрерывного совершенствования профессиональных навыков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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