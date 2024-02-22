Армен Бенян: в регионе расширена программа диспансеризации

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Пройти диспансеризацию на предприятии, проверить показатели здоровья в ближайшей к работе медицинской организации вместе с коллегами, убедиться в репродуктивном здоровье с помощью обследований. Такие нововведения стали доступны для жителей Самарской области в рамках нового порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.



«В этом году мы планируем охватить профилактическими мероприятиями 70% жителей Самарской области - 2,2 миллиона человек. Сегодня обследования можно пройти не только в своей поликлинике, но и по месту работы, без отрыва от производства. Для этого работодателям необходимо связаться с руководством поликлиники, организовать выезд медработников на предприятие или визит сотрудников в ближайшую медорганизацию. Благодаря взаимодействию с Союзом работодателей Самарской области и Федерацией профсоюзов региона на 232 предприятиях запланировано проведение профилактических мероприятий. Мы приглашаем работодателей к сотрудничеству и активной ответственной работе по сохранению здоровья жителей», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры уже прошли 186 950 жителей региона, из них

-более 10 000 человек прошли профилактические мероприятия в вечернее время

-свыше 7700 – в субботние дни

- почти 8000 жителей проверили здоровье на выездных профилактических мероприятиях.



«2024 год объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом Семьи. В число мероприятий, направленных на улучшение здоровья каждого члена семьи, профилактику заболеваний, медицинское сопровождение супружеских пар, с этого года в программу диспансеризации включена углубленная оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Ответственное отношение к будущему начинается с заботы о своем здоровье. Призываю жителей соблюдать простое правило в сбережении жизни - посещать регулярно поликлинику с профилактической целью, когда нет симптомов заболеваний", - отметил Армен Бенян.



Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Фото: минздрав СО