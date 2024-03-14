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Армен Бенян с рабочим визитом посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 1

14 марта 2024 21:51
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Руководитель ведомства ознакомился с работой приемного, диагностического, эндокринологического отделений.

Руководитель ведомства ознакомился с работой приемного, диагностического, эндокринологического отделений. Со специалистами обсудили вопросы социальный поддержки медработников, модернизацию урологической службы с внедрением малоинвазивных методов лечения, работу в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

На встрече с коллективом главный врач больницы Андрей Игуменов рассказал о том, что сделано в учреждении по разным направлениям деятельности за последние годы,в том числе:

- в операционной установлены мобильный эндохирургический комплекс, наркозно-дыхательный аппарат
- поставлены 17 аппаратов искусственной вентиляции легких
- выполнены ремонтные работы в отделениях
- за 5 лет штат больницы пополнили 69 врачей и 147 средних медицинских работников
- в 2023 году мерами социальной поддержки воспользовались 10 специалистов, 2 специалистам предоставили служебное жилье

«Совместно обсудили и наметили общие направления развития больницы, будем прорабатывать мероприятия по усилению отдельных профилей оказания медпомощи. Тольяттинская больница № 1 – одно из ключевых учреждений региона в проекте «Борьба с сахарным диабетом». Это федеральный проект, который стартовал в 2023 году. На базе больницы в этом году планируется создание регионального эндокринологического центра. Всего в регионе будет создано два таких специализированных центра, - отметил Армен Бенян. - Максимальное наращивание профилактических мероприятий - основная задача всей системы здравоохранения. Необходимо работать на опережение, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях, своевременно проводить лечение, эффективно контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями для профилактики осложнений».

Врио министра поблагодарил коллектив больницы за работу и вручил ведомственные награды.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Тольятти

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