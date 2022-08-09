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Армен Бенян прошел диспансеризацию и призвал жителей региона посетить поликлинику с профилактической целью
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Армен Бенян прошел диспансеризацию и призвал жителей региона посетить поликлинику с профилактической целью

9 августа 2022 17:58
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Глава ведомства напомнил, что в поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прошел диспансеризацию и призвал жителей региона последовать примеру - посетить поликлинику с профилактической целью.

«На днях свое утро я начал с диспансеризации. Я прошел необходимые исследования, сдал анализы, также мне проверили работу сердечно-сосудистой системы. Ближайшие полгода-год я могу быть спокоен: у меня есть ресурс, чтобы жить и работать в полную силу, - рассказал министр. - Но через год это обследование нужно будет повторить, чтобы понимать, какие изменения происходят в организме, на что следует обратить особое внимание. Призываю всех жителей найти время и проверить свое здоровье. Только так можно выявить факторы риска, диагностировать заболевание на ранней стадии, чтобы вовремя принять меры и не дать ему перейти в хроническую форму».

Глава ведомства напомнил, что в поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«Всех, кто еще не прошел профилактический осмотр, я приглашаю сделать это в ближайшее время. Мы все так или иначе перенесли отрицательное влияние пандемии, которая инициировала или усугубила те заболевания, которые есть. Даже если вы чувствуете себя хорошо, пройдите диспансеризацию, чтобы убедиться в этом», - призвал министр и напомнил также о необходимости пройти вакцинацию от COVID-19. Если после предыдущей прививки или после перенесенного заболевания прошло 6 месяцев, необходимо сделать профилактическую прививку от новой коронавирусной инфекции.

Профилактической работе особое внимание уделяется, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, раннему выявлению заболеваний.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Комплекс скрининговых обследований направлен на выявление наиболее опасных, угрожающих жизни заболеваний (злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические болезни легких).

За 7 месяцев 2022 года профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией в Самарской области охвачено почти 650 000 жителей в возрасте старше 18 лет, из них более 100 000 граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, дополнительно прошли углубленную диспансеризацию.

Все медицинские организации обеспечили возможность предварительной записи на диспансеризацию, чтобы жители могли планировать свое время. Практически все учреждения предоставили возможность прохождения профилактического осмотра в вечернее время и в субботние дни. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

Так, всего в ходе диспансеризации у жителей региона впервые выявлено 620 случаев злокачественных новообразований, из них 414 - выявлены на ранних стадиях, когда они полностью излечимы.

Также за 7 месяцев при диспансеризации впервые выявлены 1242 случая сахарного диабета, 12534 случая болезней системы кровообращения и другие заболевания.

 

Фото:   минздрав СО

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