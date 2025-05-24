Я нашел ошибку
Главные новости:
Накануне в России отметили День фармацевта.
Андрей Орлов наградил представителей фармацевтической отрасли
Комментарий ГУ МВД СО по ДТП.
В Самаре при столкновении трех автомобилей пострадали два человека
Она считается старейшей в Самаре и в этом году празднует свое 200-летие.
В Самаре обсудили планы по ремонту школы № 63
Он пожелал им удачи на экзаменах.
Министр транспорта региона Сергей Карпов встретился с выпускниками 9-х и 11-х классов школы села Васильевка
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +23°С.
25 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -1°С, днем до +23°С
В школе обучаются очень творческие ребята.
Министр культуры Ирина Калягина приняла участие в последнем звонке для выпускников самарской школы №154 города
Завершил свою работу XII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная губернии заняла второе место в общем зачете «Туриады» по пешеходному туризму
Участников забега приветствовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.
В Самаре 3000 любителей здорового образа жизни приняли участие в самом масштабном полумарафоне страны - ЗаБег.РФ
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов наградил представителей фармацевтической отрасли

24 мая 2025 19:11
86
Накануне в России отметили День фармацевта.

Накануне в России отметили День фармацевта. В честь профессионального праздника на оперативном совещании ведомства министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллег и вручил ведомственные награды.

"Фармацевтический работник в отрасли здравоохранения – это очень важная и ответственная профессия. Основная часть лекарственных препаратов всегда проходит через аптеку, и фармацевты постоянно взаимодействуют с пациентами, особенно с льготной категорией граждан.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и достижений в работе. Помните, что ваше участие и поддержка важны для каждого пациента", - отметил руководитель ведомства.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области наградили:

Заведующий аптекой Кинельской центральной районной больницы Евгения Садчикова

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области были поощрены:

Фармацевт Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Наталья Ворожун

Фармацевт Тольяттинской городской поликлиники № 2 Наталья Гафорова

Заведующий аптекой – провизор Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Гаршина

Фармацевт Тольяттинской городской клинической больницы № 1 имени В.А. Гройсмана Наталья Карасева

Кроме того, почетной грамотой наградили врача-анестезиолога-реаниматолога Самарской городской больницы N7 Юлию Ромасловскую.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители города смогли пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога на предмет новообразований кожи.
23 мая 2025, 20:23
В Самаре на Некрасовском спуске прошла масштабная профилактическая акция
Жители города смогли пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога на предмет новообразований кожи. Общество
438
Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни.
23 мая 2025, 15:54
Медики больницы имени Семашко поставили на ноги ветерана ВОВ с чрезвертельным переломом бедра
Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни. Здравоохранение
413
Для диагностики и лечения поражений сердца при эндокринных заболеваниях необходимо комплексное обследование и индивидуальный подход.
23 мая 2025, 14:19
Самарский врач-кардиолог назвал 6 заболеваний эндокринной системы, которые оказывают влияние на сердце
Для диагностики и лечения поражений сердца при эндокринных заболеваниях необходимо комплексное обследование и индивидуальный подход. Здравоохранение
480
Здравоохранение
Накануне в России отметили День фармацевта.
24 мая 2025  19:11
Андрей Орлов наградил представителей фармацевтической отрасли
86
Названы необходимые в дачной аптечке лекарства
24 мая 2025  14:02
Названы необходимые в дачной аптечке лекарства
205
Перелом осложнился острым тромбозом вен нижних конечностей, что является угрозой для жизни.
23 мая 2025  15:54
Медики больницы имени Семашко поставили на ноги ветерана ВОВ с чрезвертельным переломом бедра
414
Для диагностики и лечения поражений сердца при эндокринных заболеваниях необходимо комплексное обследование и индивидуальный подход.
23 мая 2025  14:19
Самарский врач-кардиолог назвал 6 заболеваний эндокринной системы, которые оказывают влияние на сердце
481
Фиброколоноскоп позволяет диагностировать новообразования, поражения на слизистых оболочках. Диагностику на данном аппарате смогут проходить свыше 1500 пациентов в год.
23 мая 2025  14:08
В самарской поликлинике № 2 пациенты смогут проходить обследования на новом эндоскопическом оборудовании
532
Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» будет реализован на базе Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.
22 мая 2025  18:34
Новый этап развития системы среднего профессионального образования: в Самаре создадут кластер «Клиническая и профилактическая медицина»
605
Центр оснащен около 50 единицами нового оборудования, в том числе предназначенного для обработки трофических язв, оценки кровообращения нижних конечностей, определения температурной чувствительности кожи и др.
22 мая 2025  14:40
В Новокуйбышевской больнице работает Межрайонный эндокринологический центр для пациентов с сахарным диабетом
632
В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее
22 мая 2025  12:42
В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее
439
На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России
22 мая 2025  09:52
На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России
393
Современные аппараты позволяют оперативно и качественно обследовать пациентов, а также способствуют полному восстановлению после травм и заболеваний.
21 мая 2025  21:11
В Самарскую поликлинику № 4 поставлено 10 электрокардиографов
917
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14750
Весь список
В центре внимания
В Самаре восстановили движение автобуса № 50
24 мая 2025  12:56
В Самаре восстановили движение автобуса №50
210
В школах Самарской области 24 мая проходят
24 мая 2025  12:31
В школах Самарской области 24 мая проходят "Последние звонки"
242
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2025  12:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
200
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
429
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
319
Весь список