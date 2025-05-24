Андрей Орлов наградил представителей фармацевтической отрасли

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Накануне в России отметили День фармацевта. В честь профессионального праздника на оперативном совещании ведомства министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллег и вручил ведомственные награды.

"Фармацевтический работник в отрасли здравоохранения – это очень важная и ответственная профессия. Основная часть лекарственных препаратов всегда проходит через аптеку, и фармацевты постоянно взаимодействуют с пациентами, особенно с льготной категорией граждан.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и достижений в работе. Помните, что ваше участие и поддержка важны для каждого пациента", - отметил руководитель ведомства.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области наградили:

Заведующий аптекой Кинельской центральной районной больницы Евгения Садчикова

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области были поощрены:

Фармацевт Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Наталья Ворожун

Фармацевт Тольяттинской городской поликлиники № 2 Наталья Гафорова

Заведующий аптекой – провизор Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Гаршина

Фармацевт Тольяттинской городской клинической больницы № 1 имени В.А. Гройсмана Наталья Карасева

Кроме того, почетной грамотой наградили врача-анестезиолога-реаниматолога Самарской городской больницы N7 Юлию Ромасловскую.

Фото: минздрав СО