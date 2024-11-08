8 ноября - Международный день радиологии и День рентгенолога

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Сегодня важный день для врачей-рентгенологов, которые ежедневно оказывают помощь пациентам, осуществляя высокоточные исследования.



Дата праздника выбрана не случайно: в этот день 129 лет назад немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. Для медицины это событие стало началом создания новой дисциплины, настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм.



Рентген и сегодня остаётся самым распространённым, быстрым и доступным средством диагностики в мире, а квалифицированные врачи-рентгенологи являются востребованными специалистами в медицинских учреждений.



В медицинских учреждениях Самарской области работают более 350 врачей-рентгенологов и около 700 рентген-лаборантов. Специалисты помогают выявлять заболевания, включая онкологические и сосудистые патологии. Работа в рентгенологическом отделении требует внимательности и опыта, ведь от каждого исследования зависят здоровье и жизнь пациента.



Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» за последние годы в медучреждениях было установлено и обновлено диагностическое оборудование:



33 рентген-аппарата

39 аппаратов для маммографии

21 аппарат для флюорографии.



Высокоэффективное оборудование играет незаменимую роль в современной диагностике. Благодаря ему специалисты ставят точный диагноз, и видят то, что невозможно обнаружить простым осмотром.



Рекомендовано проходить ежегодные необходимые обследования – это поможет сохранить здоровье и своевременно выявить возможные отклонения от нормы.

Фото: минздрав СО