Задержан мужчина, подозреваемый в похищении и изнасиловании 9-летней девочки в Самарской области

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Красноярским межрайонным следственным отделом Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступлений по статьям "Изнасилование" и "Похищение человека".

16 марта подозреваемый в селе Новый Буян Красноярского района похитил 9-летнюю девочку, перевез ее на автомобиле в поселок Дубовая Роща и изнасиловал. Затем подозреваемый привез ребенка обратно в село Новый Буян и с места преступления скрылся.

17 марта подозреваемый был задержан на территории Ульяновской области, в ходе допроса он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

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