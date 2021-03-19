В Самарской области задушившая свою 6-летнюю дочь женщина заключена под стражу

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Шенталинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы, 1978 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего".

По версии следствия, 17 марта подозреваемая совершила убийство своей 6-летней дочери путем удушения.

В настоящее время в отношении подозреваемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается мотив совершенного преступления и обстоятельства происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

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