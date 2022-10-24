В Самарской области условный срок получила экс-чиновница МКУ за махинации при покупке квартир для детей-сирот

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Бывший заместитель руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский» признана виновной в совершении должностных преступлений при приобретении квартир для детей-сирот.

Установлено, что в 2019 году осужденная, являясь членом аукционной комиссии по закупкам, путем формального проведения закупочной процедуры способствовала приобретению в муниципальную собственность заранее определенных жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В целях реализации задуманного она определила круг лиц, готовых продать жилые помещения, и координировала их дальнейшие действия, а именно: изготовила завышенные коммерческие предложения в целях формирования необходимой начальной (максимальной) цены контракта, дала указания собственникам помещений оформить нотариально заверенную доверенность на представление их интересов при осуществлении закупок на ранее знакомое ей лицо, а также изготовила аукционную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о технических характеристиках приобретаемых объектов. Таким образом, осужденной были обеспечены условия, при которых жилые помещения приобретались у конкретных физических лиц", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Далее, она ввела в заблуждение членов приемочной комиссии, внеся в акты приема-передачи жилых помещений недостоверные сведения о их соответствии техническому заданию, являвшемуся неотъемлемой частью заключенных муниципальных контрактов. Согласно заключениям экспертов, приобретенные подобным образом жилые помещения признаны непригодными для проживания.

Следствием установлено 6 подобных фактов преступной деятельности обвиняемой, общий ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, составляет не менее 6 миллионов рублей.

Судом женщина признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года и 6 месяцев.

Фото: СУ СКР СО