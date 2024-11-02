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В Самарской области сотрудник Федерального агентства по рыболовству покровительствовал браконьерам 

2 ноября 2024 23:26
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Он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хранении в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2021 года по 2023 год обвиняемый, используя свое служебное положение, осуществлял покровительство рыбаков, занимающихся браконьерством на Волге, предоставляя информацию о месте и времени проведения рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений. Кроме того, он давал разрешение на незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории, находящейся в зоне его  ответственности.

Он же совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта рыбы, не имеющей ветеринарно-сопроводительных документов и обязательной маркировки, стоимостью более 700 тысяч рублей.

29 ноября 2023 года обвиняемый был задержан по месту проживания сотрудниками УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. При обыске дачного участка задержанного обнаружены промышленные холодильные камеры, откуда изъято более 2,5 тонн рыбы, из которых более 200 экземпляров стерляди, занесенной в Красную книгу.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на его имущество на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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