В Самарской области мужчина подозревается в систематическом избиении 11-летнего сына своей сожительницы

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Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего лица".

В апреле 2022 года подозреваемый систематически избивал малолетнего сына своей сожительницы, 2011 года рождения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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