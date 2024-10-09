В Самаре местные жители занимались незаконной игорной деятельности

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

"По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемые в жилом помещении, расположенном по улице Куйбышева в Самарском районе города Самары, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием игрового оборудования. Противоправная деятельность была пресечена при содействии сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО