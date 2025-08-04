В Самаре экс-воспитатель детского сада ответит перед судом за жестокое обращение с ребенком

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Следственным отделом по Красноглинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).



По версии следствия, в 2024 года обвиняемая, являясь на тот момент воспитателем детского сада, расположенного в Красноглинском районе города Самары, укладывая детей спать, грубо обращалась с ребенком и ударила его рукой по лицу.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО