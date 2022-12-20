В Похвистнево местный житель ответит перед судом за применение насилия в отношении полицейского

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Следственным отделом Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

18 октября в вечернее время пьяный молодой человек зная, что перед ним находится сотрудник полиции, который пытается пресечь его хулиганские действия, умышленно толкнул его и порвал форменное обмундирование, причинив телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО