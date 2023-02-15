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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении лидера экстремистской организации "Граждане СССР" 

15 февраля 2023 15:38
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В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено еще одно уголовное дело в отношении местной жительницы 1961 года рождения. Она подозревается в совершении преступления по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

"В период с 2019 года по 2022 год на территории Самарской области функционирует межрегиональная экстремистская организация «Граждане СССР», деятельность которой по решению Самарского областного суда, вступившего в законную силу 20 июля 2022 года, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Кроме того, данная экстремистская организация внесена в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской Федерации", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Лидером данной экстремисткой организации в Новокуйбышевске является подозреваемая, которая в октябре 2022 года организовала съезд участников из различных регионов России в Новокуйбышевске. Совместно с участниками запрещенной организации был осуществлен автопробег, а также изготовление и распространение материалов экстремистского характера на территории Российской Федерации.

Подозреваемая с июля по ноябрь 2022 года неоднократно вовлекала и вербовала новых частников экстремистской организации, в этот же период времени она проводила на ежедневной основе видео – конференции, где обсуждалась деятельность экстремистской организации.

В конце ноября 2022 года подозреваемая была задержана сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области. По ходатайству следователя в отношении подозреваемой судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В декабре 2022 года женщине уже предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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