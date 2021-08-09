В Чапаевске молодой человек "подсадил" 17-летнюю знакомую на наркотики

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Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя (2000 года рождения), за "склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица".

"По версии следствия, в период с июля по август 2020 года подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Херсонской в Чапаевске, путем уговоров склонил местную жительницу 2003 года рождения к употреблению наркотических средств" - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО