Сызранский врач, обвиняемый в получении взяток и служебном подлоге, ответит перед судом

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Следственным отделом Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении врача – психиатра - нарколога, обвиняемого в совершении 22-х преступлений по статьям "Получение взятки" и "Служебный подлог".

По версии следствия, в период с 2022 года по 2023 год он неоднократно получал взятки за указание в результатах медицинского освидетельствования данных об отсутствии у проверяемых алкогольного опьянения без учета результатов фактически проведенного освидетельствования. Всего им было получено не менее 1 миллиона 750 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО