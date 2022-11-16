Шесть бывших сотрудников самарской полиции признаны виновными в совершении ряда преступлений

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Они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "Мошенничество", "Превышение должностных полномочий", "Незаконный оборот наркотических средств" и ,"Фальсификация доказательств".

Установлено, что в период с 2015 года по 2017 год оперативные сотрудники отдела полиции Самары после получения информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, осуществляли их задержание, как правило, по месту жительства.

У части задержанных при себе либо в жилище действительно имелись наркотики, которые изымались полицейскими в отсутствии понятых, а также без составления необходимых процессуальных документов.

После того как задержанные доставлялись в отдел полиции, оперативными сотрудниками вызывались граждане из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве «закупщиков» и «понятых».

"Затем осужденные фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств, на основании которых в дальнейшем органами следствия МВД в отношении указанных лиц были расследованы уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ, а судом вынесены обвинительные приговоры", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В рамках расследования уголовного дела следователями был проведен значительный объем следственных действий, в том числе допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывает 120 томов.

Судом осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 3 месяцев до 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Фото: СУ СКР СО