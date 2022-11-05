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В хищении нефтепродуктов обвиняются 14 жителей региона.
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Перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в хищении нефтепродуктов в СО

5 ноября 2022 21:26
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В хищении нефтепродуктов обвиняются 14 жителей региона.

Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 жителей региона.

Они обвиняются в хищении нефтепродуктов.

В августе 2020 года житель Кинеля решил совершить незаконное технологическое присоединение к магистральному трубопроводу с целью незаконного хищения нефтепродуктов и последующей их реализации.

Найдя место подходящее для повреждения нефтепровода, он подготовил все необходимое для незаконного технологического подключения, а также привлек к совершению преступления своих знакомых.

"В целях хищения нефтепродуктов обвиняемые использованы переоборудованные транспортные средства, с заранее установленными емкостями для скрытой перевозки похищенного, после чего нефть перевозилась на территорию земельного участка, принадлежащего одному из обвиняемых, где помещалась в скрытую под землей емкость для последующего накопления и хранения" - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В период с декабря 2020 по январь 2021 года обвиняемые причинили собственнику нефтепровода материальный ущерб на сумму более 7 миллионов рублей, общий объем похищенных нефтепродуктов составил более 366 тонн.

21 января 2021 года преступная деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:  СУ СКР СО

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